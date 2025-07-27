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評惡罷失敗10理由 趙少康：民進黨還要承受823挫敗？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

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國民黨挺住首波大罷免，中廣前董事長趙少康直指民進黨惡罷失敗的10個主要理由，質疑民進黨難道還要承受8月23日第二次的大失敗？明明是大大的挫敗，賴清德難道還要再說一次「不是某一方勝利，也不是另一方失敗」的笑話？

趙少康指出民進黨「用少數選票把多數選票當選的國民黨立委拉下馬」的奸計所以未能成功，有10個主要理由，包括抗中保台效用遞減；司法打壓引發反彈；藍白合作發揮效果；被罷立委將士用命；罷團領袖曹興誠嘴臉讓人厭惡。

趙少康說，人民怕民進黨團總召柯建銘當立法院長；加上賴清德一年毫無政績；關稅蓋牌造成疑慮；人民發洩集體怒氣；以及老天疼惜台灣給好天氣。從有8個立委「不贊成罷免」比當選票數還多，就知道民怨有多麼深、民氣有多麼高。

趙少康說，罷免24名國民黨立委加新竹市長高虹安的主戰場勝負已決，民進黨還是「見壞就收」吧，立即停止823的第二次大罷免，免得太難看。之所以有第二次罷免，就是因為他們根本趕不上第一次的送件要求，至於為何後來能湊齊連署人數，也有各種傳言，連10%的二階連署都這麼吃力，更何況真刀真槍的823投票？

趙少康說，就算賴清德、民進黨再怎麼使用各種資源投注在8月23日想大翻盤，但手腳已被台灣人民看穿，只不過是繼續勞師動眾、勞民傷財，引發更多民怨，比第一次輸的更慘而已。且蓋牌的關稅談判還能掩飾多久？台灣的權益又會損失多少？尤其是對二次被罷立委所在的新竹、台中、南投的農業傷害？

趙少康呼籲「停止罷免，好好做事」，賴清德如果還有一點理智，還懂一點治國之道的話，就立刻停止823的二次大罷免。否則823一定會被選民再洗臉一次，民進黨一定會被選民再教訓一次。台灣民主會被國際再訕笑一次。「言盡於此，賴清德好自為之！」

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