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大罷免大失敗 美智庫專家：中國「欣喜若狂」台灣政黨對立恐惡化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣在野的國民黨支持者25日在總統府前舉行集會，抗議針對多數藍營立委的罷免投票案。法新社
台灣在野的國民黨支持者25日在總統府前舉行集會，抗議針對多數藍營立委的罷免投票案。法新社

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台灣大罷免首波26日登場，投開票結果引發國際媒體關注。海峽時報報導，台灣選民否決針對24名國民黨立委的罷免案，對總統賴清德及其民進黨造成打擊。美國智庫專家預測，台灣政黨高度對立的情況短期內將維持甚或惡化，至於中國大陸則可能對結果「欣喜若狂」。

此次罷免起因於2024年國會版圖重組後，國民黨與民眾黨以人數優勢推動國會職權修法，引發民間反彈。民團陸續發起罷免行動，鎖定藍營立委。首波罷免與新竹市長高虹安案同日投票，最終全數未通過，國民黨得以維持國會優勢。

許多分析人士指出，即便民進黨一度暫時掌控國會，也將難以在補選中翻轉六席，以鞏固其主導地位。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文笛告訴法新社，台灣「高度政黨對立的時代短期內不會結束。情況可能會先惡化才變好，如果真的會變好的話」。

宋文笛也提到，中國對這次罷免結果可能感到「欣喜若狂」。

政治學者南樂（Lev Nachman）告訴法新社：「罷免結果凸顯，選民實際上對自己在2024年選出來的民意代表感到放心。經過這次罷免日，國民黨會感到無比壯大。」

接下來第二波罷免投票預計8月23日登場，共7名國民黨立委，後續動態備受關注。

大罷免 國民黨 賴清德 民眾黨 高虹安

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