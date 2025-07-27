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罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

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【即時短評】大罷免虛耗社會資源 翻不成桌賴政府該做事了吧

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

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首波罷免投票落幕，民進黨未如預期拉下至少六名國民黨立委，奪回國會多數的夢終究得醒。這場史無前例的無差別罷免在野立委運動，虛耗大筆行政與社會資源，更讓地方選委會、警政單位疲於奔命，但選民意志已告訴賴政府：鬧劇看夠了，請開始上工。

民進黨去年雖然奪下執政權，卻丟掉國會多數，成為立法院的少數黨，人民原先期待賴政府虛心聽取民意，確實做出改革，換得的卻是執政團隊的傲慢與無理，卓內閣更是頻對立法院三讀通過的議案提出覆議及釋憲，更因不滿總預算遭砍，剋扣地方補助款。

面對施政受阻、國會表決屢吞敗仗，民進黨立院黨團總召柯建銘年初開始鼓吹大罷免，還透露總統大選後就開始密謀大罷免，且賴清德總統事先知情，藍白正走入他設計好的劇本，這一席話顯示，罷免雖是憲法賦予人民的義務，更是民進黨藉機奪回國會多數的工具。

罷免連署期間，賴政府更動用各種政治工具替罷免添柴火，留下「當家鬧事」的惡劣印象；催票階段，賴清德總統更啟動團結國家十講，要「打掉雜質」，卓揆更嗆聲「不會審預算就換人」，儘管綠營始終宣稱罷免是公民運動，卻讓選民看清綠營選輸翻桌的政治算計。

當前台灣面臨詐騙猖獗、行人地獄等問題，對外還有美國關稅、兩岸情勢的挑戰，罷免行動失敗後，賴政府該收起鬥爭心態，讓國政回到正軌，畢竟人民要的是政績，而不是被當成政治鬥爭的工具。

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