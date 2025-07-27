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總統面對大罷免最新民意？學者：賴清德的字典裡沒有妥協

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

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七二六大罷免首波投票結果出爐，未盡如賴清德總統、民進黨所設想，清掉國家的雜質。學者解讀本次大罷免結果，可視為對賴清德的一次不信任投票，然而賴清德「寧為玉碎」的性格，絕不屈從大罷免的最新民意，台灣政治下一波更兇險的鬥爭剛要上演。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，民進黨發起的大罷免遭民意否決，某種程度就是對執政黨、賴政府投下的不同意票。賴清德提出「雜質說」，賴政府處理風災災損緩慢，反對志願役加薪和普發現金等，都造成民怨，人民藉此機會投下不同意票。

劉嘉薇說，賴清德強人領導，缺乏溝通的技巧的風格，造成社會的對立，但一般期待總統不分黨派對待人民，不應有所謂的雜質，民主政治本就有多元意見，不能因為不同意執政黨抗中保台，就都被視為雜質。

東吳大學政治系副教授左宜恩分析，大罷免大失敗，可說是這些選區的選民一方面對現任立委的表現感到滿意，不認為在任期尚未過半的情形下就需要罷免換人。另一方面也表示選民對執政黨數月以來投入心力在大罷免行動，但對其他重要內政或民生問題例如颱風救災等事件的表現感到不滿，因此以行動否決執政黨的罷免行動。

左宜恩表示，雖然大罷免行動起初號稱為公民團體自行發起，但在執政黨開始投入大批資源支持下，儼然成為另類的藍綠對決，以及選民提前對政府施政的滿意度調查。因此大罷免大失敗的結果，對執政黨而言，可能將投入更多心力在安定國內社會，亦可能在下屆立委選舉前，暫時減少對選舉、罷免等政治運動的投注。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，這次大罷免中，各地罷團糧草充沛、相互拉抬，如果背後沒有政黨奧援實難做到，賴清德作為黨主席，即使沒有主導，也難脫默許的角色。「民主沒有大小之分，只有直接與代議之別」，賴清德作為國家元首，首要目標是擘劃國家目標，團結民眾，說服黨內同志與在野政黨。顯然賴清德的字典裡從來就沒有「溝通」、「妥協」，妄圖用「大罷免」翻轉國會多數，達到完全執政、完全碾壓的政治目標，本質上就是民粹獨裁。

張元祥表示，任何重大政治行為也承擔相對的政治後果，新台幣十一億的選務經費只是帳面上的成本，「大罷免大成空」噩夢成真，不僅賴清德所剩不多的政治聲望將再一次受到重擊，黨內與在野的反撲力量將更為強大，而大罷免而引發的仇恨、對立與撕裂，恐怕才是台灣社會付出的最大的代價。賴清德的政治性格「寧為玉碎」，拚戰到底，絕對不會屈從大罷免的最新民意，台灣政治的下一波更兇險的鬥爭恐怕才剛要上演。

罷免 投票 賴清德 執政黨 民進黨 抗中保台

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