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綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

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兩樣情！綠派系蠢蠢欲動 藍委：朱立倫的付出要被記上一筆

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影

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罷免首波投票全盤皆墨，有人指向團結十講、災區救援不利惹來非議，一名國民黨立委表示，民進黨內派系確實蠢蠢欲動，一定會找戰犯，有一股風向劍指身兼民進黨主席的賴總統應為大罷免潰敗負責。

大罷免結果兩樣情，綠營士氣重挫，藍營基層直呼大快人心。國民黨立委洪孟楷說，國民黨主席朱立倫的付出一定要被記上一筆，接下來黨主席改選，就看黨員期待什麼樣的領導人。

國民黨立委羅明才說，朱主席帶領黨走過艱難的時期，算有為有守，沒有功勞也有苦勞，扮演桶箍角色，也幫忙穩定局勢。接下來即將有黨主席改選，就看黨代表、黨員決定，為黨調整成最具戰鬥力模式，放眼2026、2028，「什麼組合會贏才重要」。

726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影

罷免 黨主席 國民黨 朱立倫

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