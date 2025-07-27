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兩樣情！綠派系蠢蠢欲動 藍委：朱立倫的付出要被記上一筆
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大罷免首波投票全盤皆墨，有人指向團結十講、災區救援不利惹來非議，一名國民黨立委表示，民進黨內派系確實蠢蠢欲動，一定會找戰犯，有一股風向劍指身兼民進黨主席的賴總統應為大罷免潰敗負責。
大罷免結果兩樣情，綠營士氣重挫，藍營基層直呼大快人心。國民黨立委洪孟楷說，國民黨主席朱立倫的付出一定要被記上一筆，接下來黨主席改選，就看黨員期待什麼樣的領導人。
國民黨立委羅明才說，朱主席帶領黨走過艱難的時期，算有為有守，沒有功勞也有苦勞，扮演桶箍角色，也幫忙穩定局勢。接下來即將有黨主席改選，就看黨代表、黨員決定，為黨調整成最具戰鬥力模式，放眼2026、2028，「什麼組合會贏才重要」。
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