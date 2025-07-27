快訊

MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

高教耗材／凹學生或放生 教授指導壓力觸發學倫問題

綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

聽新聞
0:00 / 0:00

羅智強、黃國昌合體騎車謝選民 嘆台灣「腥風血雨、刀刀索命」半年

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強（左）挺過罷免案，今與民眾黨主席黃國昌在大安區騎單車、感謝選民。圖／取自臉書「羅智強」
國民黨立委羅智強（左）挺過罷免案，今與民眾黨主席黃國昌在大安區騎單車、感謝選民。圖／取自臉書「羅智強」

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國民黨立委羅智強挺過罷免案，今清晨獨自到大安森林公園向選民謝票，更騎單車去找民眾黨主席黃國昌致謝，2人一起騎進選區、謝票。羅也感嘆，這半年整個台灣政壇「腥風血雨、刀刀索命。」

羅智強今在臉書表示，謝謝黃國昌主席、陳佩琪醫師，謝謝民眾黨的朋友與所有小草們。感謝友軍堅定的支持，讓國民黨的24席立委，得以守住民主制衡的關鍵防線，「我們一起，戰勝了惡罷！」

他說，今天一早獨自前往大安森林公園謝票後，馬上傳訊給黃國昌，想親自拜訪、當面致謝；黃「秒讀秒回」，說正在騎單車，還客氣地說要到他的服務處來看他

羅智強直呼，聽了既感動又不好意思，怎麼可以讓他來？當然是自己去找他。心念一轉，乾脆「選日不如撞日」，既然他正在騎車，自己就去找他，一起騎一段、也一起謝票。剛好黃今天也在大安區，就這樣2個立委、2台單車騎進選區、感謝選民。

羅表示，從去年民進黨清算民眾黨前主席柯文哲開始，這場政治鬥爭就早已血腥展開。國民黨北市黨部主委黃呂錦菇被押、北市前副市長彭振聲家破人亡、國民黨各縣市黨部接連被查抄，再到昨日第一波惡罷全面襲來。這半年整個台灣政壇只能用8個字形容「腥風血雨、刀刀索命。」

他說，但他們沒有倒下。在這場殘酷的清算行動裡，在野黨爭氣地團結起來，國民黨24位立委、遭停職的民眾黨新竹市長高虹安，全部守住了。那「0」不是數字，那是全體台灣人民，用手中選票寫下的正義回擊；這是給賴清德政府，一記最沉痛、最直接的教訓。

羅智強再次感謝民眾黨、感謝黃國昌挺身而出。當執政者再惡再霸，只要在野團結、彼此支援，獨裁者就無法清洗異己，也無法打垮台灣的民主。他也喊話，「在野大團結，我們一起守住台灣的民主未來。」

謝票 罷免 民眾黨 國民黨 黃國昌 羅智強

延伸閱讀

直擊！跟著「藍營戰神」羅智強反惡罷的一天 周而復始做這些事

罷免開票結果／賴總統指非某方勝利或失敗 黃國昌嗆「把人民當笨蛋」

罷免開票結果／高虹安挺過罷免 續拚新竹市長連任？黃國昌回應了

罷免開票結果／綠營大罷免失敗 黃國昌：人民拒絕一黨獨大國會

相關新聞

823還有第二波罷免 游盈隆斷言結果一樣是7：0大槓龜

國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安皆挺過昨天舉行的罷免投票，罷團相互打氣，8月23日還有第二波7名藍委罷免投票繼續...

女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

新北市立委葉元之在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的...

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

大罷免726投票，新竹市長高虹安與24位藍委罷免案全數不通過。國民黨北市議員游淑慧說，8月23日對賴清德和柯建銘的壓力是...

大罷免全數未過 陸官媒：民意狠狠打臉賴清德

台灣第一波大罷免投票於26日落幕，24名國民黨籍民意代表罷免案全數未通過，大陸官媒稱這是「島內民意狠狠打臉賴清德」。如若...

大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

國民黨北市5藍委全保住，但藍營歷經司法追殺，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押至今，北市基層成焦土，雖然大罷免不通過，代理主...

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。