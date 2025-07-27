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大罷免不通過後 罷免江啟臣、楊瓊瓔團體：堅持到最後

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大罷免投票昨天結束，發動罷免台中市第三選區立委楊瓊瓔的團體「中三拒瓔」表示，下月的第二波罷免投票努力中、不放棄，今天早上陸戰志工，化沮喪為實際運動，從大雅出發。圖／中三拒瓔提供
大罷免投票昨天結束，發動罷免台中市第三選區立委楊瓊瓔的團體「中三拒瓔」表示，下月的第二波罷免投票努力中、不放棄，今天早上陸戰志工，化沮喪為實際運動，從大雅出發。圖／中三拒瓔提供

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罷免第一波投票昨天結果，台中市三名藍委罷免都不通過，下波罷免投票是8月23日合併公投舉行，台中原縣區有3名立委將面對考驗，包括被提罷免的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和顏寛恒，三團體都表示不會放棄，堅持到最後一刻，拚下個月的第二波罷免投票行動。

發起罷免台中市第三選區立委楊瓊瓔「中三拒瓔」團體今天表示，昨天投票或許結果不甚理想，但這場公民運動人仍在持續中，該團體接下來會做內部討論、檢視實際做法都修正，中三拒瓔努力中、不放棄，今天早上陸戰志工，化沮喪為實際運動，從大雅出發。

中三拒瓔表示，昨天的結果讓人非常遺憾，但尊重每位公民的選擇，他們更了解到自己所對抗的是多巨大的資源和力量；「對於8月23日，可以想像對手會傾全國的力量來對付僅剩的7個罷團。」

他們需要大家的幫助，除了空戰外，更需要全國支持罷免的朋友們，一個一個拉票，把同意票都催出來。

罷免台中市第八選區江啟臣團體「一罷擊臣」領銜人 廖芝晏昨晚發文表示，各地的罷免投票結果出爐，面對這個結果許多朋友，難過、哭泣，甚至對台灣失去信心，更有許多初次參與公民運動的朋友們失望；她說公民運動一直都不是簡單的事情，也不是一次就能成功，這個選舉的結果，並不代表大家堅持的信念是錯的。

她說「我們在726輸了，但這些價值沒有輸，我們更要堅持著自己的信念！台灣是我們的家，台灣的主權非常重要，我們不能放棄！」她說這是開始，並不是結束，全國823還有7區，他們堅持的並不是只有輸贏，堅持的是將聲音說出，大家不會放棄，會堅持到最後一刻。

罷免 罷團 台中市 楊瓊瓔 江啟臣

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