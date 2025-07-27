女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

新北市立委葉元之在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的關鍵。選前最後倒數期間，葉元之兩度遭遇街頭挑釁事件，卻意外帶動話題與支持者凝聚，堪稱反轉罷免氣勢的轉折點。

第一起事件發生在7月24日晚間，葉元之在板橋後站拜票時，突遭一名女子近距離挑釁，指控他超過晚上10點仍從事競選活動，並不斷高聲質問「沒有手錶嗎」、「現在幾點」，現場一度劍拔弩張。葉元之冷靜回應「法條應該要看完整」，指出選罷法明文規定「不妨礙居民生活或社會安寧」者不在限制之列，正面迎戰對方質疑。該段衝突影片直播後觀看人數瞬間飆升至5000人，網友熱議不斷，不少人認為這名「女青鳥」激進舉動反而引發同情與反感，有如「神助攻」，替葉元之意外拉抬聲勢。

第二起事件則發生在17日上午，葉元之街頭宣講時，遭一名騎機車的粉紅安全帽婦人當場比倒讚、高喊「同意罷免」，甚至朝其吐口水，場面一度失控。葉元之當場錯愕，仍試圖與對方理性對話，要求提出具體批評內容。這段影片再次引發關注，讓不少支持者認為葉遭「羞辱性攻擊」，進一步激起挺身投下不同意票的意願。

綜合這兩起事件，葉元之能成功挺過罷免，不僅歸功於自身組織動員與選區經營，也凸顯在無對手的罷免戰中，街頭激進挑釁意外促使選民回流、鞏固基本盤，成為這場政治攻防戰中出乎意料的關鍵因子。