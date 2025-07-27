快訊

MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

高教耗材／凹學生或放生 教授指導壓力觸發學倫問題

綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委葉元之（右）在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的關鍵。本報資料照
新北市立委葉元之（右）在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的關鍵。本報資料照

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

新北市立委葉元之在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的關鍵。選前最後倒數期間，葉元之兩度遭遇街頭挑釁事件，卻意外帶動話題與支持者凝聚，堪稱反轉罷免氣勢的轉折點。

第一起事件發生在7月24日晚間，葉元之在板橋後站拜票時，突遭一名女子近距離挑釁，指控他超過晚上10點仍從事競選活動，並不斷高聲質問「沒有手錶嗎」、「現在幾點」，現場一度劍拔弩張。葉元之冷靜回應「法條應該要看完整」，指出選罷法明文規定「不妨礙居民生活或社會安寧」者不在限制之列，正面迎戰對方質疑。該段衝突影片直播後觀看人數瞬間飆升至5000人，網友熱議不斷，不少人認為這名「女青鳥」激進舉動反而引發同情與反感，有如「神助攻」，替葉元之意外拉抬聲勢。

第二起事件則發生在17日上午，葉元之街頭宣講時，遭一名騎機車的粉紅安全帽婦人當場比倒讚、高喊「同意罷免」，甚至朝其吐口水，場面一度失控。葉元之當場錯愕，仍試圖與對方理性對話，要求提出具體批評內容。這段影片再次引發關注，讓不少支持者認為葉遭「羞辱性攻擊」，進一步激起挺身投下不同意票的意願。

綜合這兩起事件，葉元之能成功挺過罷免，不僅歸功於自身組織動員與選區經營，也凸顯在無對手的罷免戰中，街頭激進挑釁意外促使選民回流、鞏固基本盤，成為這場政治攻防戰中出乎意料的關鍵因子。

青鳥 罷免 衝突 葉元之

延伸閱讀

罷免開票結果／以些微差距守住席次 葉元之：我沒被打倒「公道自在人心」

罷免開票結果／罷免葉元之不通過 大刪元領銜人：放下高傲別再為所欲為

罷免開票結果／罷免葉元之不通過 「大刪元」喊話難過一天就好

罷免開票結果／激戰區的葉元之也過關了 侯友宜偕新北藍委稍後黨部合體

相關新聞

823還有第二波罷免 游盈隆斷言結果一樣是7：0大槓龜

國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安皆挺過昨天舉行的罷免投票，罷團相互打氣，8月23日還有第二波7名藍委罷免投票繼續...

女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

新北市立委葉元之在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的...

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

大罷免726投票，新竹市長高虹安與24位藍委罷免案全數不通過。國民黨北市議員游淑慧說，8月23日對賴清德和柯建銘的壓力是...

大罷免全數未過 陸官媒：民意狠狠打臉賴清德

台灣第一波大罷免投票於26日落幕，24名國民黨籍民意代表罷免案全數未通過，大陸官媒稱這是「島內民意狠狠打臉賴清德」。如若...

大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

國民黨北市5藍委全保住，但藍營歷經司法追殺，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押至今，北市基層成焦土，雖然大罷免不通過，代理主...

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。