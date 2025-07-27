快訊

MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

高教耗材／凹學生或放生 教授指導壓力觸發學倫問題

綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

【即時短評】大罷免藍營完勝 執政者思維不改 台灣仍無贏家

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大罷免選舉落幕，執政的民進黨可以「大敗」形容。但如果執政的人不思改變，台灣仍看不到前景。本報資料照
大罷免選舉落幕，執政的民進黨可以「大敗」形容。但如果執政的人不思改變，台灣仍看不到前景。本報資料照

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

紛擾台灣社會的大罷免選舉落幕，執政的民進黨可以「大敗」形容。但整體看來，重要的是，如果執政的人不思改變，台灣仍看不到前景，這場選戰並沒有贏家。

賴清德一年前當選總統，還身兼黨主席，有權力和義務要為台灣擘畫未來並擔負成敗。但一年多來，在能源政策、國家經濟上看不到具體建樹。民進黨把問題歸咎於國會未掌握多數，以致造成施政困難。但大罷免已顯現民意依歸，賴清德是否再用「不是表決多數贏就可以了！」來否定？

執政的思維若是僵化，除了不能福國利民，最憂心的應屬民進黨自己。因為接下來就面臨明年的全國基層的「九合一選舉」如果目前的情形持續下去，再面臨美國關稅沒談好、匯率失控可能引發企業倒閉、能源問題無解導致電力不穩影響民生，乃至於嘉南風災復建未完善等造成的社會問題等，民進黨恐怕只能接受再敗一次的結局。

但是，以賴清德在選後說：「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」以及民進黨秘書長林右昌為選戰定調「這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負」而言，他們並不認為這是民進黨執政的失敗。在不承認失敗下，如何又有虛心檢討和改變的空間？

再從賴清德以往的行事作風推論，他在擔任台南市長時可以因為府會僵局200多天不進議會；即使目前立法院居於少數，也寧不與多數謀求合作，而寧選大罷免對決來看，要賴能轉換思維，等於緣木求魚。

但是，台灣真的要因此空轉和紛擾下去？民進黨公職又寧願再等3年，等到失去政權再說？這不僅是民進黨有志之士不願看到的結局，也非國人之福。

罷免 民進黨 賴清德

延伸閱讀

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

環時：賴清德「抗中謀獨」路線 被台灣主流民意全面否定

【專家之眼】賴清德不會因大罷免大失敗調整政策路線

台灣首波罷免投票落幕 外媒：賴總統施政難度升高

相關新聞

823還有第二波罷免 游盈隆斷言結果一樣是7：0大槓龜

國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安皆挺過昨天舉行的罷免投票，罷團相互打氣，8月23日還有第二波7名藍委罷免投票繼續...

女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

新北市立委葉元之在726罷免案中原被視為最危險的一席，最終卻驚險挺過，不少觀察者認為「青鳥事件」與「直播對決」成為翻盤的...

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

大罷免726投票，新竹市長高虹安與24位藍委罷免案全數不通過。國民黨北市議員游淑慧說，8月23日對賴清德和柯建銘的壓力是...

大罷免全數未過 陸官媒：民意狠狠打臉賴清德

台灣第一波大罷免投票於26日落幕，24名國民黨籍民意代表罷免案全數未通過，大陸官媒稱這是「島內民意狠狠打臉賴清德」。如若...

大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

國民黨北市5藍委全保住，但藍營歷經司法追殺，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押至今，北市基層成焦土，雖然大罷免不通過，代理主...

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。