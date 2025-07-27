【即時短評】大罷免藍營完勝 執政者思維不改 台灣仍無贏家

紛擾台灣社會的大罷免選舉落幕，執政的民進黨可以「大敗」形容。但整體看來，重要的是，如果執政的人不思改變，台灣仍看不到前景，這場選戰並沒有贏家。

賴清德一年前當選總統，還身兼黨主席，有權力和義務要為台灣擘畫未來並擔負成敗。但一年多來，在能源政策、國家經濟上看不到具體建樹。民進黨把問題歸咎於國會未掌握多數，以致造成施政困難。但大罷免已顯現民意依歸，賴清德是否再用「不是表決多數贏就可以了！」來否定？

執政的思維若是僵化，除了不能福國利民，最憂心的應屬民進黨自己。因為接下來就面臨明年的全國基層的「九合一選舉」如果目前的情形持續下去，再面臨美國關稅沒談好、匯率失控可能引發企業倒閉、能源問題無解導致電力不穩影響民生，乃至於嘉南風災復建未完善等造成的社會問題等，民進黨恐怕只能接受再敗一次的結局。

但是，以賴清德在選後說：「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」以及民進黨秘書長林右昌為選戰定調「這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負」而言，他們並不認為這是民進黨執政的失敗。在不承認失敗下，如何又有虛心檢討和改變的空間？

再從賴清德以往的行事作風推論，他在擔任台南市長時可以因為府會僵局200多天不進議會；即使目前立法院居於少數，也寧不與多數謀求合作，而寧選大罷免對決來看，要賴能轉換思維，等於緣木求魚。

但是，台灣真的要因此空轉和紛擾下去？民進黨公職又寧願再等3年，等到失去政權再說？這不僅是民進黨有志之士不願看到的結局，也非國人之福。