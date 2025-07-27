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綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，右為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，右為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

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台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
罷免726投票，新竹市長高虹安與24位藍委罷免案全數不通過。國民黨北市議員游淑慧說，8月23日對賴清德和柯建銘的壓力是，「要如何突破0：31」。

游淑慧說，每一張不同意票的背後含意，有的並不只是支持藍委，而是不同意民進黨。游說，昨天的不同意票是「不同意執政偏激」、「不同意當家鬧事」、「不同意介入司法」、「不同意讓人民心生恐懼」。

「命運總是如此諷刺」，游淑慧說，民進黨以為自己能操作民意，但最後總被憤怒的民意推翻。昨天的投票結果，不同意罷免票218萬1474票占57.4%；同意罷免票161萬4773票42.6%（僅統計24位立委投票結果），「這就是賴清德口中的「更大的民主」？

游說，她昨晚上政論節目同台的民進黨顏若芳議員還說，「國民黨立委是被留校查看，國民黨要學習聽多元聲音。」游立即回顏，所有政治人物都是被民眾留校查看的對象，妳也是、民進黨也是、賴清德也是。而2024年、2025年連敗兩次的執政黨，才要聽多元聲音。

游說，台灣需要更包容民意的是執政黨，但民進黨始終沒搞清楚自己的角色，反過來總要別人包容他們的。推動罷免的是公民，反對罷免的也是公民。說要與公民同行的賴清德，這次要不要重新選擇方向？

罷免 投票 民進黨 賴清德

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