點「不同意票」4含意…游淑慧一句話曝賴清德柯建銘823壓力
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
大罷免726投票，新竹市長高虹安與24位藍委罷免案全數不通過。國民黨北市議員游淑慧說，8月23日對賴清德和柯建銘的壓力是，「要如何突破0：31」。
游淑慧說，每一張不同意票的背後含意，有的並不只是支持藍委，而是不同意民進黨。游說，昨天的不同意票是「不同意執政偏激」、「不同意當家鬧事」、「不同意介入司法」、「不同意讓人民心生恐懼」。
「命運總是如此諷刺」，游淑慧說，民進黨以為自己能操作民意，但最後總被憤怒的民意推翻。昨天的投票結果，不同意罷免票218萬1474票占57.4%；同意罷免票161萬4773票42.6%（僅統計24位立委投票結果），「這就是賴清德口中的「更大的民主」？
游說，她昨晚上政論節目同台的民進黨顏若芳議員還說，「國民黨立委是被留校查看，國民黨要學習聽多元聲音。」游立即回顏，所有政治人物都是被民眾留校查看的對象，妳也是、民進黨也是、賴清德也是。而2024年、2025年連敗兩次的執政黨，才要聽多元聲音。
游說，台灣需要更包容民意的是執政黨，但民進黨始終沒搞清楚自己的角色，反過來總要別人包容他們的。推動罷免的是公民，反對罷免的也是公民。說要與公民同行的賴清德，這次要不要重新選擇方向？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言