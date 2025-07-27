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影／「不同意」票比例台東最高 黃建賓成長9千票 本尊回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今天一整天安排謝票車掃，難掩疲憊。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今天一整天安排謝票車掃，難掩疲憊。記者徐白櫻／攝影

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罷免投票結束，國民黨黃建賓保住區域立委席次，今早展開謝票行程。黃建賓說，昨晚躺下去就睡著了，有比較放鬆一些。此外，罷免不同意票多出當選票數9千餘票，他認為，民眾厭倦不斷選舉，應該還是要回歸民生議題。

記者提問在這次罷免案，台東不同意的比例是全國最高。黃建賓表示，代表台東縣民對於惡意的政治惡鬥感到厭倦，希望執政黨，特別是賴清德總統，應更專心在民生上，顧民生、顧經濟，讓百姓過更好生活，而非讓整個國家陷入政治惡鬥的空轉。

台東立委罷免投票「不同意票」3萬4889票、「同意票」2萬8437票，投票率49.62%，罷免案未通過。

今早黃建賓從服務處出發展開謝票行程，上午車隊前往縱谷線鄉鎮，下午轉往南迴線。黃建賓說，昨天有比較放鬆一些，躺下去就睡著了。

黃建賓本屆立委選舉面臨綠營分裂，當選票數2萬5778票，昨日投票支持他留任的同意票3萬4889票，兩者差距9111票，支持者增加，引起外界關注。

黃建賓表示，社會民眾對不斷選舉感到厭倦，所以直接反映在選票上，「我們還是回歸民生議題，解決民生問題，而不是在政治上一直打轉」；感謝台東民眾認同他一年多來的努力，會繼續加油。

國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今早從台東市四維路服務處出發，展開一整天謝票行程。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今早從台東市四維路服務處出發，展開一整天謝票行程。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今早從台東市四維路服務處出發，展開一整天謝票行程。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委黃建賓罷免案未通過，今早從台東市四維路服務處出發，展開一整天謝票行程。記者徐白櫻／攝影

罷免 黃建賓 投票率

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