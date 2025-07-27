大罷免全數未過 陸官媒：民意狠狠打臉賴清德

台灣第一波大罷免投票於26日落幕，24名國民黨籍民意代表罷免案全數未通過，大陸官媒稱這是「島內民意狠狠打臉賴清德」。如若賴清德和民進黨當局不思悔改，只會落得更悲慘的下場。

陸央視旗下針對港澳台事務新媒體《日月譚天》報導，多位專家表示，賴清德和民進黨當局為一己一黨政治之私強推「大罷免」鬧劇，對島內社會造成了難以修復的傷痕，其種種惡果將成為台灣「不可承受之重」。

《日月譚天》梳理近期台灣輿論界對於大罷免的分析稱，「大罷免」不公不義，本質上就是賴清德當局發動的政治惡鬥，手段卑劣、無所不用其極，過程荒腔走板、亂象叢生，充分暴露賴清德之流的邪惡本質。

報導指出，民進黨所謂「大罷免」是「公民自發」等說辭，純屬掩人耳目，其實質是從選舉剛結束、尚未交接之際就已悄然啟動的奪權計劃。

此外，報導觀察到，連日來，台灣內部輿論對「大罷免」造成的毒害產生了極大擔憂，「一個傷痕累累的社會」、「台灣注定陷入內耗的深淵」等字眼屢見不鮮。

報導稱，台灣民意早就清楚表明反對「大罷免」，連民進黨一些元老和「深綠」人士都不支持，賴清德一意孤行遭民意反噬純屬咎由自取。

26日晚間，新華社也刊出報導稱，國民黨在「大罷免」首輪投票完勝，且指出台灣島內輿論認為，這一結果是台灣民意的最新展現，代表台灣民眾對賴清德及民進黨當局強烈憤怒與不滿。