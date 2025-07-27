大罷免大失敗！大陸國台辦的評論來了

大罷免26日投票結果出爐，顯示24席立委與1席縣市長都未能罷免成功，大陸國台辦發言人應詢時表示，民進黨當局一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己，投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心。

26日晚間大罷免投票結果出爐後，台灣駐北京媒體就有詢問大陸國台辦的評論，27日上午，大陸國台辦發言人陳斌華做出上述回應。

他表示，我們注意到了有關情況。他指出，民進黨當局出於「台獨」本性和「一黨獨大」野心，「不顧島內（指台灣本島）民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造『綠色恐怖』、加劇社會撕裂，充分暴露出『假民主、真獨裁』的虛偽面目」。

陳斌華表示，「投票結果顯示，民進黨的政治操弄完全違背島內人心民意，不得人心」。

此次罷免案投票結果在大陸受到不少關注，多家媒體都有報導，官媒也有所評論。環球時報發表署名「北平鋒」文章，稱「台灣同胞用主流民意狠狠地搧了賴清德一巴掌，其『抗中謀獨』路線被台灣主流民意全面否定」。

央廣總台旗下「日月谭天」則指，「連民進黨一些元老和深綠人士都不支持，賴清德一意孤行遭民意反噬純屬咎由自取」。

此外，北京市台辦旗下京彩台灣也發布署名「金彩平」的文章，批民進黨「私利作祟，盡失民心」、「眾志反制，人心所向」、「自食惡果，後勢看衰」。

稍早於26日晚間，大陸國台辦在其微信公眾號轉載新華社的一篇文章，強調「島內輿論認為，這一結果是台灣民意的最新展現，代表台灣民眾對賴清德及民進黨當局強烈憤怒與不滿」。