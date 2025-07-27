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綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

823還有第二波罷免 游盈隆斷言結果一樣是7：0大槓龜

聯合報／ 記者陳舜協
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

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國民黨24席立委、遭停職的新竹市長高虹安皆挺過昨天舉行的罷免投票，罷團相互打氣，8月23日還有第二波7名藍委罷免投票繼續努力。台灣民意基金會董事長游盈隆昨天深夜在臉書發文表示，「大罷免」的結果是「大槓龜」，斷言不必再寄望8月23日會出現奇蹟，結果一樣會是7：0。

游盈隆在臉書發文指出，726罷免的結果是24席被罷免的國民黨立委沒有一席被罷免的24：0，「大罷免，大成功」沒出現，取而代之的是「大罷免，大槓龜」

這樣的結果傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣主流民意強烈反對大罷免。

游盈隆呼籲賴清德政府和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則，不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。並斷言大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7：0，現在就可確定。

游盈隆表示，自今年一月就開始注意柯建銘總召的大罷免倡議及其後續發展，並多次提醒大罷免沒有正當性、是南柯一夢、是一場鬧劇等，大罷免可能是現行憲政體制最後一招，但也是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招。現在大罷免結束了，回頭看看來時路，是多麼的瘋狂、濫情與不切實際。

游盈隆說，現在就是台灣社會針對大罷免始末，做全面反省、檢討與究責的時候。不要濫情、不要蓄意逃避責任、不要拿天真無邪的罷團當擋箭牌。好好反省、好好檢討、好好究責，至少一個月；否則，朝野政黨要如何從中獲取經驗教訓，國家與社會要如何以最快速度重新步上正軌，大步向前。台灣政治應回歸「大和解，大聯合，大改革」的正確歷史道路上，不要再鬥了，才是社會之福，人民之福，國家之福。

罷團 大罷免 游盈隆 國民黨 民進黨 賴清德

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