726罷免25案全部沒過 小笠原欣幸：國民黨全面勝利

首波24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案昨天投開票，全數遭否決。台灣清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸分析，從結果來看，這次罷免投票是國民黨的全面勝利，民進黨抗中保台路線被否定，未來中共對台灣的滲透可能進一步深化。

小笠原接受「產經新聞」採訪表示，這次罷免行動由民間團體發起，獲得執政民進黨支持。6月上旬左右，罷免派仍被認為占上風。國民黨原本打算「以罷制罷」，但沒有成功蒐集到足夠連署，加上黨中央缺乏領導，情勢一度非常不利。然而，國民黨立委開始動員，舉辦反罷免小型說明會，重整態勢。

他表示，總統賴清德6月下旬展開全台巡迴演講，強調「國家團結」，卻因為一句發言被部分人士解讀為「在野黨是雜質，應該被過濾」，激起在野支持者憤怒，成為反攻契機。

小笠原指出，從投票結果來看，這是整場情勢的轉捩點。進入最後階段，國民黨逐步反攻，挺罷免一方逐漸失去動能。

他表示，罷免派原本希望至少成功罷免6人，最好能達到10人，否則之後補選將陷入苦戰。如今罷免人數為零，補選自然不會舉行，罷免派可說是全面敗北。雖然8月23日還將針對7名國民黨立委進行罷免投票，但當初在連署階段就陷入苦戰，成功可能性不高。

小笠原分析，目前台灣輿論呈現支持與不支持賴總統、執政與在野支持率勢均力敵的「M字型」兩極化趨勢。這次罷免投票結果，取決於M型的哪一邊選民能被動員出來投票。

他指出，從活動現場來看，挺罷免氣勢較強，看起來投票意願也比較高；另一方面，不少選民存有疑慮，質疑罷免試圖推翻去年1月剛選出的立委是否妥當。這些抱持疑問的選民最後是否出門投票，直到最後一刻都難料；國民黨正是成功挖掘出這群人，讓他們投下反罷免票。

小笠原表示，國民黨主張，如果民進黨重新在立法院取得過半，將失去監督機能，讓民進黨更加專橫。國民黨與民眾黨支持者甚至直接用「獨裁」來批判賴清德政府。雖然從海外視角來看，在民主主義獲得保障的台灣，如此輕易使用「獨裁」一詞被質疑是否妥當，但在野黨支持者中，許多人認為民進黨政府變得專橫，甚至濫用司法壓制異己，有走向獨裁的傾向。

小笠原指出，這次罷免案選區達24個，規模幾乎可視為「小型立委選舉」。挺罷免方提出兩大主張，一是認為立法院的在野黨行為正在破壞民主；二是認為現在不罷免這些「親中派」立委，台灣就完蛋了，帶有強烈危機意識。然而，設下如此明確的主張，最終結果卻是全部沒過，這代表台灣選民沒有認可他們的主張，這將產生重大影響，對賴清德政權而言也是非常嚴峻的情勢。

小笠原表示，面對罷免結果為「零」，必須承認「國民黨立委是親中派」的說法沒有獲得多數選民認同。儘管有人認為罷免失敗只不過「一切回到原點」，但他不這麼認為。

他指出，回顧台灣政治，去年的總統與立委選舉顯示，自2014年太陽花學運以來持續10年的民進黨優勢局面告一段落。隨著民眾黨創辦人柯文哲崛起，民進黨的優勢地位遭動搖。這次結果進一步確認民進黨優勢地位時代的終結，預料這個變化趨勢將對明年的九合一選舉，以及2028年總統大選產生深遠影響。

他強調，雖然民進黨優勢不再，但台灣社會的「台灣認同」並未改變。根據政治大學最新民調，台灣人的自我認同，以及希望維持現狀的民意仍未改變，真正改變的是政黨版圖趨於均勢。

小笠原指出，民進黨優勢逐漸流失的背景之一，是台灣社會對「一個政黨長期執政有風險」的共識。目前批判民進黨最強烈的是年輕世代；他們沒有轉向中國認同，也明確反對統一，但對民進黨打著「抗中保台」大旗來操控政治、爭取主導權的做法，產生懷疑。

他表示，支持柯文哲的年輕人，不滿民進黨未能有效回應低薪、不穩定就業、高房價等問題。他們普遍認為，「我們雖然不希望統一，但有必要與中國對話。我們也不認為中國會立刻侵台，反而因為民進黨政府對中國強硬，才導致情勢緊張」。當然，也有不少年輕人支持賴政府「絕不向中國低頭」，可見年輕族群內部也出現分裂。

小笠原警告，過去民進黨的「抗中保台」路線，在這次罷免投票中等於被否定。對中國而言，這將是非常有利的局面，今後中國共產黨對台灣的滲透行動可能進一步深化。