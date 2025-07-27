新北首戰告捷 藍黨部主委：高興一天就好

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聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影

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726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，國民黨新北黨部主委黃志雄說，高興一天就好，明天還是要繼續奮戰，備戰2026市長、議員選戰，更不能有一絲樂觀或鬆懈，要提出更好的亮點人選，才能讓選民認同。

新北5席立委罷免案，僅葉元之的同意罷免票有破25%門檻，其餘4位同意罷免票都沒有衝破基本門檻，被認為打了漂亮一仗。黃志雄直言，這場罷免的結果，代表著人民厭惡民進黨發起的惡罷，製造社會、對立撕裂，不同意罷免票，能否在下次選舉中轉化為對藍營的支持，藍營要更努力，才能得到民心。

國民黨新北市黨部今年4月曾遭搜索，書記長等幹部一度遭收押，黃志雄說，罷免過後，還有訴訟等磨人的考驗要面對，黨部組織要適度重整，先安內才能好好備戰2026更大考驗。

此次藍白攜手抗罷，黃志雄說，藍白有一些互信與默契，合則兩利、不合將是兩害，希望這個默契可以延續到2026。

新北八連霸藍委羅明才罷免案將在8月23日投票，被視為「大罷免」系列中的第二波戰役。黨內曾評估「脫隊風險高」，第二波壓力更大。不過隨著藍營守成士氣大振，讓他略鬆一口氣。

羅明才表示，這場由執政黨主導的大惡罷是撕裂社會、浪費民脂民膏的政治鬧劇，估算花費超過12億元選務經費。他呼籲，罷免過後台灣應走向團結與合作，民進黨應儘速推動財劃法改革，將新北市應得的374億元經費還給市民，並實現普發現金1萬元承諾。

他強調，人民眼睛是雪亮的，歷史會記得誰在破壞民主，誰在為地方建設努力，呼籲選民8月23日挺身而出，力挺有做事的人。

726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影
726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，投票結果出爐後，新北市長侯友宜偕立委在市黨部合體對外說明。記者葉信菉／攝影

新北 大罷免 黃志雄 國民黨

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