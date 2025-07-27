【即時短評】李彥秀「熱戰」催破10萬不同意票 打開港湖天花板

全台大罷免，罷團最早稱二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀罷免案，市長蔣萬安也曾打出「告急牌」，是外界視為危險區之一，但是最終不通過，李彥秀及早認知罷免要「熱戰」成關鍵，甚至最後不同意票還催破10萬票，也打破藍營港湖天花板。

罷免李彥秀團體從去年開始、是北市最早發起的「港湖除銹罷團」，為全台最早成立罷團總部、24小時收連署的公民團體，並號稱最早第二階段達標。

李彥秀去年立委選戰對手民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱也投入猛打，罷團與民進黨的一波波攻勢，要加深李彥秀的「仇恨值」，沒了去年泛綠分裂優勢，迎來泛綠猛攻，的確也成了危險關鍵。

但是，相較藍委，李彥秀也是最早開始認知這場罷免案絕對逃不了熱戰，所以從去年開始，李就回防選區固樁，並積極地方組織戰，藍營大咖也頻頻強力輔選，在投票前，藍營內部多次民調，不同意罷免民調已都高於同意罷免，甚至愈接近投票，民調還有逐漸拉開差距。

李彥秀今天開票後就一路領先，最後同意票7萬8560，不同意10萬5169票，其中內湖區同意5萬5702 票，不同意7萬4282票，南港區同意2萬2858票，不同意票3萬0887，都大幅領先。

守住港湖李彥秀這一席，最大突破就是國民黨打開2020、2024港湖藍綠結構的天花板，過去李彥秀在港湖得票率約47%，這次罷免不同意票過半，對國民黨在港湖有指標意義。

儘管高嘉瑜、吳欣岱都積極投入輔助罷團，不過最後投票倒數，李彥秀找來民眾黨議員力挺站台，在藍白合作下，催出不同意罷免票。藍營人士認為，李彥秀罷免案未過關，意味過去兩屆港湖立委選戰後，更加穩固藍白在港湖的基本盤。

白營這次罷免案支持國民黨，至於接下來2026市長議員、還有2028立委選戰，是否能延續未來藍白合作，也值得後續觀察。