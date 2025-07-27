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【即時短評】李彥秀「熱戰」催破10萬不同意票 打開港湖天花板

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市立委李彥秀確定罷免案未通過，感謝各方支持才能挺過來，會繼續努力讓港湖更好，並與市長蔣萬安合作，讓台北更好。記者曾吉松／攝影
國民黨北市立委李彥秀確定罷免案未通過，感謝各方支持才能挺過來，會繼續努力讓港湖更好，並與市長蔣萬安合作，讓台北更好。記者曾吉松／攝影

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全台大罷免罷團最早稱二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀罷免案，市長蔣萬安也曾打出「告急牌」，是外界視為危險區之一，但是最終不通過，李彥秀及早認知罷免要「熱戰」成關鍵，甚至最後不同意票還催破10萬票，也打破藍營港湖天花板。

罷免李彥秀團體從去年開始、是北市最早發起的「港湖除銹罷團」，為全台最早成立罷團總部、24小時收連署的公民團體，並號稱最早第二階段達標。

李彥秀去年立委選戰對手民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱也投入猛打，罷團與民進黨的一波波攻勢，要加深李彥秀的「仇恨值」，沒了去年泛綠分裂優勢，迎來泛綠猛攻，的確也成了危險關鍵。

但是，相較藍委，李彥秀也是最早開始認知這場罷免案絕對逃不了熱戰，所以從去年開始，李就回防選區固樁，並積極地方組織戰，藍營大咖也頻頻強力輔選，在投票前，藍營內部多次民調，不同意罷免民調已都高於同意罷免，甚至愈接近投票，民調還有逐漸拉開差距。

李彥秀今天開票後就一路領先，最後同意票7萬8560，不同意10萬5169票，其中內湖區同意5萬5702 票，不同意7萬4282票，南港區同意2萬2858票，不同意票3萬0887，都大幅領先。

守住港湖李彥秀這一席，最大突破就是國民黨打開2020、2024港湖藍綠結構的天花板，過去李彥秀在港湖得票率約47%，這次罷免不同意票過半，對國民黨在港湖有指標意義。

儘管高嘉瑜、吳欣岱都積極投入輔助罷團，不過最後投票倒數，李彥秀找來民眾黨議員力挺站台，在藍白合作下，催出不同意罷免票。藍營人士認為，李彥秀罷免案未過關，意味過去兩屆港湖立委選戰後，更加穩固藍白在港湖的基本盤。

白營這次罷免案支持國民黨，至於接下來2026市長議員、還有2028立委選戰，是否能延續未來藍白合作，也值得後續觀察。

罷團 大罷免 李彥秀 國民黨

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