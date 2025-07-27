大罷免未通過 美學者：政治極化危害國安朝野需妥協

首波24位國民黨立委罷免案投開票全數未通過。美學者分析，台灣政治嚴重極化對國安造成危害，朝野政黨需尋求妥協；也有學者認為，一旦台灣國內政治領袖陷入政黨之爭，恐難以妥善應對北京壓力及台美關係。

國民黨與民眾黨2024年起聯手以人數優勢陸續通過國會職權等修法引發外界不滿，民團今年起陸續鎖定國民黨立委發動罷免連署。24位藍委及新竹市長高虹安罷免案於台北時間26日投開票，結果全數遭到否決。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，台灣政治嚴重極化，對國家安全造成危害。

她指出，在民主國家中，分立政府並不罕見，「台灣執政黨和在野黨需尋求妥協，強化治理，為人民帶來更好的成果」。

台灣去年舉行總統立委選舉，民進黨贏得總統大選繼續執政，但失去國會多數黨地位。113席立委席次中，國民黨贏得52席，略多於民進黨的51席，民眾黨則取得8席不分區立委，扮演關鍵少數。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）亞洲計畫非常駐研究員傅利曼（Joshua B. Freedman）近期撰文分析大罷免投票及其影響指出，自去年總統立委選舉以來，台灣政黨鬥爭變得十分激烈，導致政府幾乎陷入停擺。

這次首波立委大罷免全數未通過，國民黨將維持立法院多數地位。傅利曼預測，挺過罷免案的立委可能會比以前更強硬反對民進黨施政，「任何妥協的可能性恐怕一開始就注定會失敗」。

他寫道，一旦台灣國內政治領袖陷入政黨之爭，將難以制定有效策略來應對北京的壓力，也會無法妥善應對與華府之間的關係。

另一方面，華府智庫傳統基金會（HeritageFoundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（MichaelCunningham）今天受訪表示，以長遠角度來看，這次的結果「對台灣所有政黨都有利」。

身為中立觀察者，孔明尚指出，這樣的結果避免一種可能對台灣民主制度構成新挑戰的先例，這種先例恐怕未來會被用來對付所有政黨。

他說，「在某些情況下，進行罷免確實是適當的」，但他不認為台灣人民希望看到「大罷免變成常態」的先例。

針對這次大罷免開票結果，藍白兩黨黨主席表示，這是台灣人民的大勝利，要求總統賴清德為惡罷出面道歉。賴總統則感謝公民力量，重申執政團隊責任，並期待朝野政黨團結向前；民進黨秘書長林右昌也說，這是偉大公民力量的展現，民進黨虛心接受結果，會更審慎反思社會的反應。

繼首波大罷免後，第二波共7案罷免投票將於8月23日登場，包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘。