大罷免民進黨大敗 翟本喬：台灣社會還是受了重傷

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗。主流外媒均關注大罷免投票結果。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，大罷免已嚴重撕裂台灣社會。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書指出，一席都沒罷掉，看起來是民進黨大敗，但是在背後，台灣社會還是受了重傷。

翟本喬指出，民進黨中的偏激派，在這個大罷免的過程中，對台灣造成的真正傷害不是在於浪費多少時間和金錢，而是把社會氛圍推向絕對的對立，不容許任何非100%「純淨」的思想和言論出現在他們視力所及範圍之內。更重要的是，他們帶動了很多無辜的民眾追隨他們，變成他們狂熱的形狀。幸好真正的民意今天站出來，讓全國民眾知道，這種煽動對立、撕裂社會的行為，不是我們大多數人民可以接受的。

翟本喬指出，罷免結束了，一場惡夢過去了，療傷止痛的過程才要開始。希望我們都能放下仇恨，重新敞開心胸，看到身邊的人美好善良的一面，不要再自己內部找敵人，甚至製造敵人。把我們的力量用在讓我們的生活更好，讓我們的社會更好，讓我們的國家更好。