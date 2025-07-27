大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

國民黨北市5藍委全保住，但藍營歷經司法追殺，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押至今，北市基層成焦土，雖然大罷免不通過，代理主委戴錫欽也及時穩住陣腳，但面對即將到來的2026選戰，藍軍基層仍殷殷期盼，希望黃呂錦茹早日回歸，重返市黨部坐鎮。

回顧大罷免啟動後，國民黨台北市黨部在一階提議、二階連署過程中，因涉及不實，遭檢調大約談、大搜索甚至羈押，收押至今的包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等重要選舉操盤動員幹部，檢調不符比例原則的辦案方式，造成所謂的寒蟬效應。

藍營人士指出，包括罷免吳思瑤的士林北投區，因為領銜人臨時退出，所以即使連署書過了門檻，也沒辦法送件，類似的寒蟬效應，不只發生在連署階段造成民眾的恐懼，甚至在投票的第3階段，百工百業出來表態的大多是支持大罷免，不過終究同意罷免仍是較少數的聲音，反映在投票率上。

民進黨執政在賴清德上台之後，這一年多政治氛圍非常肅殺，操盤選舉的北市黨部主委黃呂錦茹，延押後仍否在9 月羈押期滿前交保，雖然仍是未知數，代理主委戴錫欽在選前雖然宣布掉1席立委就請辭，但北市5藍委安全過關，戴錫欽不用辭，但隨之而來將面對市議員黨內初選。

藍營評估，黃呂錦茹是否交保，預計在9月，因大罷免已過，預料交保機會高，但經過5個月的羈押，黃呂的家人是否還願意讓這位藍軍老將繼續為黨賣命，重掌兵符，還是未知數，但藍軍基層殷殷期盼，希望能打動黃呂錦茹重返市黨部坐鎮。

因應2026年市議員選舉，相關初選提名作業，在大罷免結束後，就會啟動，北市的提名作業，黃呂錦茹具舉足輕重角色，誰能取代她？或誰能請國民黨北市的土地婆再來操盤選舉，都充滿變數。

另外，藍營人士也關注民眾黨的動向，雖然大罷免前彼此合作良好，理念也吻合，但畢竟是每個政黨要求自己的發展。2026民眾黨議員在北市提名只會提名6席嗎？或是自己提名台北市長候選人？再次出現3腳督？