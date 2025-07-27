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大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

大罷免全不通過 陳宥丞曝這些日子基層對立盼停止仇恨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會民眾黨議員陳宥丞。本報資料照片
台北市議會民眾黨議員陳宥丞。本報資料照片

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大罷免726投票結果，新竹市長高虹安與24席藍委全數不通過，民眾黨議員陳宥丞曝他投票前就準備好的內心話「沒有人是贏家」，這次罷免過度動員、撕裂社會、仇恨本質、政治極化，都非民主自由本質。

陳宥丞說，這些日子，台灣變得如此對立和仇恨，去菜市場，有數十年交情的，如今互相叫囂，甚至大打出手的長輩；在職場，會因意識形態而分派系搞霸凌；在網路社群，許多人觸碰政治立場就要道歉，已有寒蟬效應；在家庭中，也因罷免議題進入冷戰關係破碎。

他認為，罷免絕不是完美制度，但確實是民意彰顯的工具，我們共同經歷了台灣史上最大的罷免行動，但這些都不是我們要的，更不是罷免後美麗多山台灣要繼續承擔的。不論藍綠白，我們仍有許多挑戰，包括關稅談判、民生經濟、司法改革、防毒打詐、居住正義等棘手問題，都不是意識形態能改變或忽視，跟日韓或其他競爭國家比，台灣必須搶時間去面對和佈局。

陳說，投票結果沒有人是贏家，也相信台灣人的韌性，不論是誰，可以選擇停止對立，還給台灣人穩定的政治環境和安居樂業的生活條件。這塊土地因罷免而生的仇恨辱罵傷痕應該歇息，不論是誰都要接受民意的檢驗。

「726過後請停止仇恨、對立和繼續撕裂台灣」，陳宥丞說，別讓境外勢力親痛仇快！大家都辛苦了，經過罷免浪潮，我們誰都沒有贏，今晚就罷免海嘯退潮，讓美麗的福爾摩沙回到有藍天、白雲和綠地共存的美麗風景，給人民喘口氣，國家需要前進！

投票 大罷免 陳宥丞 台灣人

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