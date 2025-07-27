快訊

泰柬衝突第4天！ 川普嗆若不停火「關稅協議免談」

《小精靈》誕生45周年！全新經典黃色主機來了 還能玩街機版遊戲

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

大罷免過後陳其邁深夜發聲「團結護家園」 網友喊搬去高雄

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁針對大罷免民進黨失利發表看法，他表示投票已結束，前方的路需要我們一起彼此扶持，相互加油。本報資料照
高雄市長陳其邁針對大罷免民進黨失利發表看法，他表示投票已結束，前方的路需要我們一起彼此扶持，相互加油。本報資料照

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免第一波投票結果出爐，國民黨24席立委及民眾黨新竹市長高虹安全數過關，高雄市長陳其邁深夜在臉書貼文表示，民主是尊重與包容，社會團結是不可或缺的力量，投票已結束，前方的路需要我們一起彼此扶持，相互加油。

陳其邁表示，民主是尊重與包容，是每個人都能自由地表達意見，是讓社會團結前行不可或缺的力量。「當一個台灣人從來不容易！」唯有團結，才能一起把我們的家園維護得更好。

他感謝每一位行使憲法權利、表達意見的公民，「你們站上街頭，尋求連署、傳遞理念，是深化民主鞏固台灣的重要過程」。投票已經結束，民主持續向前，台灣是我們共同的台灣，高雄依舊是心愛的故鄉。前方的路，需要我們一起彼此扶持，相互加油」。

陳其邁的臉書，湧入大量留言，有網友要求「柯建銘退休」，「真心的建議民進黨要檢討」，亦有人指台北沒救了，要搬到高雄。

罷免

延伸閱讀

高市工會行善特攻隊修繕弱勢家戶 陳其邁親送家具

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高市1807人次支援嘉南救災 陳其邁：將給2天榮譽假

相關新聞

大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

國民黨北市5藍委全保住，但藍營歷經司法追殺，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押至今，北市基層成焦土，雖然大罷免不通過，代理主...

大罷免過後陳其邁深夜發聲「團結護家園」 網友喊搬去高雄

大罷免第一波投票結果出爐，國民黨24席立委及民眾黨新竹市長高虹安全數過關，高雄市長陳其邁深夜在臉書貼文表示，民主是尊重與...

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

新北首戰告捷 藍黨部主委：高興一天就好

726罷免一役，新北5個立委選區都告捷，這場罷免的新民意讓藍營基層士氣大振，國民黨新北黨部主委黃志雄說，高興一天就好，明...

【即時短評】李彥秀「熱戰」催破10萬不同意票 打開港湖天花板

全台大罷免，罷團最早稱二階達標的北市港湖國民黨立委李彥秀罷免案，市長蔣萬安也曾打出「告急牌」，是外界視為危險區之一，但是...

大罷免民進黨大敗 翟本喬：台灣社會還是受了重傷

憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。