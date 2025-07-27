大罷免過後陳其邁深夜發聲「團結護家園」 網友喊搬去高雄

大罷免第一波投票結果出爐，國民黨24席立委及民眾黨新竹市長高虹安全數過關，高雄市長陳其邁深夜在臉書貼文表示，民主是尊重與包容，社會團結是不可或缺的力量，投票已結束，前方的路需要我們一起彼此扶持，相互加油。

陳其邁表示，民主是尊重與包容，是每個人都能自由地表達意見，是讓社會團結前行不可或缺的力量。「當一個台灣人從來不容易！」唯有團結，才能一起把我們的家園維護得更好。

他感謝每一位行使憲法權利、表達意見的公民，「你們站上街頭，尋求連署、傳遞理念，是深化民主鞏固台灣的重要過程」。投票已經結束，民主持續向前，台灣是我們共同的台灣，高雄依舊是心愛的故鄉。前方的路，需要我們一起彼此扶持，相互加油」。

陳其邁的臉書，湧入大量留言，有網友要求「柯建銘退休」，「真心的建議民進黨要檢討」，亦有人指台北沒救了，要搬到高雄。