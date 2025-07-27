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大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

大罷免大失敗 他歸納10大敗因「不是一個人可以負責」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
首波大罷免昨天投票，沒有一件罷免案過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影
首波大罷免昨天投票，沒有一件罷免案過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）昨晚於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。記者許正宏／攝影

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憲政史上首次大罷免投票結果昨（26）日出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民間團體與綠營推動的大罷免失敗。大罷免大失敗，誰該出來負責？胸腔內科醫師蘇一峰在臉書歸納10大敗因，他說:「真的不是一個人可以負責。」

大罷免大失敗原因，蘇一峰指出，第一個就是戰線開太多，一次罷藍營立委一大堆，為罷免而大罷免，正當性不足，讓人反感。

其次，蘇一峰指出，綠貪汙不辦，柯文哲硬羈押，還逼死副市長太太自殺。蘇一峰也說，幾位罷團領銜人的品德遠低於一般正常人，卻拿放大鏡對藍營立委高道德檢視，非常可笑。第四，民進黨執政對內搞硬幹對立，對美國跪下磕頭毫無膝蓋。

此外，蘇一峰也說，新竹弊案不斷，光電弊案不斷；不見檢調出手偵辦抓人。此外還包括能源政策錯誤，台電錢坑補不完，撒幣光電，電價一直漲，民眾苦哈哈；行政院權力失控不受監督，一萬元自己決議不發，被行政院任意挪用；颱風救災不力，台南嘉義本命區失守，中北台灣罷免，別人吃麵，南部人喊燒。

蘇一峰指出，總統賴清德與民進黨立法院黨團總召柯建銘搞罷免不敢承認，賴清德團結十講，根本亂講，名叫團結十講其實就是對立。死忠青鳥到處出征，多名台灣人只是自拍被青鳥放上網公審，妨礙大家的生活，激起全台灣討厭青鳥情結。

失敗 青鳥 大罷免 蘇一峰 賴清德 民進黨

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