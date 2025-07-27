【專家之眼】賴清德不會因大罷免大失敗調整政策路線

7月26日大罷免大失敗，朝野三個政黨黨主席，朱立倫、黃國昌都出來開記者會；大罷免投票前宣稱「與民同行」的民進黨黨主席賴清德，反而在開票後的第一時間躲了起來，由秘書長林右昌主持罷免失敗後的記者會。當記者問及賴主席、林秘書長及內閣是否要辭職以示負責，林回答說這是一場台灣民主史上從來沒碰過的公民行動，不要窄化成政黨之間的對決與勝負。換句話說，民進黨內高層決策人士，沒有人會為這次大罷免大失敗辭職負責。

這場創造世界奇蹟的大罷免所以上場，是因為少數政黨在本屆立委選後不接受結果，立即決定用罷免，形同「翻桌」方式，企圖改變國會朝小野大的政黨席次分配，令人大開眼界，肯定會成為政治學上的教學案例。但更諷刺的是，當大罷免這把火剛燒起來時，民進黨高層皆否認與民進黨有關，直言這是公民團體自動自發的民主運動；當大罷免看似有燎原之勢時，民進黨才現出原形，也表現出儼然是由黨中央主導的大罷免，才會發出由賴清德署名的黨內公文，大動作要求民進黨各機構協助連署推動罷免；除了立院黨團柯總召從頭到尾提點之外，最後由賴清德推出「團結十講」，為大罷免添柴火；把罷免藍營立委定義成像打鐵鑄劍般，要去除「雜質」；並為民主政治賦予會令古今中外政治學者或思想家恥笑的新定義：「你不是說議會多數就可以決定各種事情」，否定民主「多數決」的ABC。但實質上，由民進黨賴清德、柯建銘導演的大罷免則昭然若揭，可怎麼如今一敗塗地了，又說這是公民自主運動了？林右昌為了撇清和大罷免的關係，怎麼沒種說要曹興誠自行負責，並要曹及公民團體去向民眾道歉，因為花了國家10幾億銀子去辦大罷免？

這次大罷免訴求的主軸仍是民進黨用了近十年的抗中反中的「亡國感」（芒果乾）。不過，荒唐至極且翻山倒海的宣傳是說：藍營的立委全部是拿中共錢的、藍營立委不被罷免，台灣就交給中共了、更歪樓的還有一些口號說，罷免國民黨立委XXX，就是罷免習近平。如今，大罷免大失敗是否表示民進黨的抗中牌不靈了？賴清德是否會在抗中求獨的路線上有所修正？賴清德的兩岸關係會不會有所調整，變得比較溫和？

筆者個人的看法是不樂觀，主要是基於賴的人格特質。接近過賴的人都說賴個性非常犟，不肯輕易妥協及讓步。第一個佐證是賴擔任台南市長時，200多天不進議會，只為了議長涉及貪汙尚未判刑確定；依照《地方制度法》規定，市長必須向議會做市政報告及出席備詢，此為職位義務，賴完全置之不理。第二個佐證是總統選舉期間賴在新北萬里的老家違建硬是不拆，還要扯出早期礦工工寮的舊事，轉移焦點。從大罷免大失敗民進黨記者會賴總統「神隱」，顯然賴及民進黨高層都「不想」為大罷免失敗負責，更不會反思大罷免抗中保台的主訴求，犯了戰略上的錯誤。

國人期待賴會因為大罷免大失敗，認真考慮朝野真心誠意的坐下來會商國是、解散內閣與在野多數黨討論籌組聯合內閣、理性思考調整對大陸的政策從「斷流」走回「友善交流」，恐怕會是空中樓閣吧？不樂觀！