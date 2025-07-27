【專家之眼】第一波罷免戰打完 人民學到什麼？

昨天開出第一波罷免案結果，反罷免勝利得之不易。原因很簡單，除了綠營網軍早就吶喊助威外，賴政府動用司法解決藍營罷團，順手擺平了部分組織動員能力，還有側翼民團甘為黨政機器驅策，但投票結果顯示，賴政府不僅無法團結國人，連他自己黨派的團結也搖搖欲墜。只是開票前有不少評論說此次罷免反映出台灣有民主、兩岸、經濟，以及因為不團結造成的國安等危機，仔細想想這次反罷免雖然贏了，但也只是危機暫時解除。因為危及賴的統治權威，他的反應「難料」，危機還在，還要加上社會無法溝通的嚴重問題。

之所以觀察到綠營內部也出現不團結現象，是因為此次多數罷免區域本來就是藍營優勢選區，在那麼多人被鎖定、整個氣氛被炒熱後，選民能意識到這等於是一次重新選舉，外界可從投票率看得清楚；就連選前綠營評估可以拿下幾席，也是以無法過半的席次為多。綠營最後就對這些自估會贏的少數席次裡投入大量資源，但即便開票前有綠營各派系大團結模樣，結果票卻仍沒開出來。這戳破了民進黨內團結假象，對明年地方選舉，想必產生深刻影響。可是外界也不用猜測賴是否會成為跛腳總統，這次罷免，綠營除挫了氣勢，可以分配的政治蛋糕並未縮小，真正戰場是明年地方選舉，如果這次氣勢能燒到明年，那才是綠營派系向賴挑戰時候。

也因為賴的權力根基還在，開票前各家所述危機，恐怕仍是伺機而動：首先是民主危機。憲政上五院合一、無法制衡的危機看似解除，但行政院是否就會開始學習妥協？猶記得卓院長剛上台時，不少人稱讚他的協調溝通能力，但後來他對立法院態度遠不如期待，恐怕是受到賴的影響。真正做決定的人不用負責，台式民主恐怕還要繼續沉淪？

其次是兩岸危機。此次罷團主要理由就是抗中保台，至少在台北市街頭，常看到抹紅立委的大幅廣告，連外媒最後都報導此次是針對「親中」立委的「大罷免」。如果罷團贏了，以後選舉恐怕沒有候選人敢對大陸政策發表理性看法。這個壓力，在德國世大運議題上看得清楚。但即便反罷贏了，就代表抗中保台招失效了嗎？倒也未必。尤其是注意到罷團側翼對反「中」的信仰程度，這些鐵板一塊的選民，政客恐怕不能放棄。

再者是經濟危機。台美關稅談判進度在開票前一直不肯透露，恐怕是不妙結果，否則綠營肯定大鳴大放。台灣產業將面臨市場開放、較高關稅，甚至匯率升值三重壓力，但這陣子賴政府關心的卻是怎麼搞政治鬥爭。

接著是國安危機，來自於當家者帶頭撕裂社會。立法院有僵局，透過妥協、分配資源仍可推進政務，卻偏要採取罷免方式，未來賴是否願意妥協？從過去台南經驗看來，不容樂觀。如前述，此次投票，讓人看到連綠營看似整合成功之處，票也開不出來，這反映許多黨內派系不滿賴的統治方式，不團結危機恐怕繼續發酵。

最後其實還有台灣社會無法溝通的危機。前面羅列了各項危機，每項都顯而易見，也都是對台灣的嚴厲挑戰，但無論是執政黨或罷團側翼，多未回應上述疑慮，好似大家都在杞人憂天；同樣的，綠色陣營的抗「中」焦慮，也讓人莫名所以。連一些基本觀念都無法好好坐下來溝通，這恐怕才是無法團結的根源。

綜上所述，罷免雖然失敗，但僵局危機依舊。看到結果出來後，許多支持者表達高興情緒，但仔細想來，費了那麼大力氣、國政空轉那麼久，好像又什麼都沒改變？被罷的政治菁英們有不少頭腦清楚者，稱罷免案沒有贏家、全台人民都輸家。庶幾近之。