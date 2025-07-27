柯建銘承認大罷免失敗：捍衛民主決心不變

全台大罷免結果揭曉，立法院長韓國瑜昨晚在臉書上表示，謝謝大家這段時間保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣；希望風波過後，平息政治的攻訐，朝野真正摒棄歧見，共同正視台灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。

2025-07-27 01:26