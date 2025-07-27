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柯建銘承認大罷免失敗：捍衛民主決心不變
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罷免案全未通過，民進黨立院黨團總召柯建銘昨晚在民進黨新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。柯建銘說，必須坦然承認失敗，並尊重選舉結果，但捍衛民主的決心不會改變。
「我們盡力了。」大罷免未通過後，柯建銘昨晚率領民進黨籍新竹市議員、新竹雙罷總部發言人林志潔、領銜人戴振博鞠躬致意，柯高舉拳頭喊「繼續加油」，支持者鼓掌喊話「我們還有八月廿三日」。柯建銘回「我們沒有悲觀的權利」。
柯建銘說，必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主的決心絕對不會改變。未來立法院議事攻防會有變動嗎？柯建銘說，捍衛民主的決心不會改變，在未來的立法院裡面繼續努力，不會打折扣，這是我們的決心，也是我們必須這樣做。
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