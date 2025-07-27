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藍白同聲：加強監督政府 國會合作會更緊密
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藍白合作挺過大罷免一戰，未來在國會運作勢必更加緊密。國民黨立委王鴻薇表示，國會席次沒有改變，在野一定共同合作監督政府；民眾黨團副總召張啓楷則說，在野黨勢必會更團結、合作更緊密，為全民強力監督政府。
藍營人士表示，過去一年，國民黨面對政治追殺，民眾黨面臨司法迫害，藍白徹底看透賴清德總統獨裁的本質，也完全沒有溝通協調的可能，對賴總統最後一絲的期待，早就夢醒時分，因此藍白未來在國會的合作，肯定會更加緊密。
王鴻薇表示，八月在野監督重點會放在美國關稅對台灣影響，賴政府仍舊黑箱，南韓至少告知大眾農業會列入談判，「但我們連什麼東西放到談判桌都不知道」，未來因應美國關稅特別條例很可能還有「加強版」，另外藍白也會在「媒體議價法」、「ＡＩ基本法」等法案繼續合作。
張啓楷表示，民進黨這一年來一直搧動大罷免逃避在野勢力對於弊案、施政不力的監督。大罷免失敗，證明台灣的公民是有智慧的、看破民進黨的手腳，在野黨勢必會更團結、合作更緊密，為全民強力監督政府。
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