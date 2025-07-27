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韓國瑜籲朝野摒棄歧見 共同為台灣努力

聯合報／ 記者唐筱恬王燕華／連線報導
立法院長韓國瑜昨晚臉書發文，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任。圖／翻攝自韓國瑜臉書
立法院長韓國瑜昨晚臉書發文，謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任。圖／翻攝自韓國瑜臉書

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全台大罷免結果揭曉，立法院韓國瑜昨晚在臉書上表示，謝謝大家這段時間保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣；希望風波過後，平息政治的攻訐，朝野真正摒棄歧見，共同正視台灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。

韓國瑜表示，罷免投票結果已底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外，而不是常態，否則會是對台灣自由民主憲政秩序最沉重的攻擊。

韓國瑜說，一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出立法委員代議、契約四年，監督執政、制衡行政。身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年任期間少了任何一位都不樂見，都是辜負對自己選民的承諾與付託。

國民黨立院黨團總召傅崐萁票數一路領先到最後，他強調「所有的傷口到此為止」，台灣人必須要團結，不能再撕裂。他向賴總統喊話，「這一年半，你想做的事都做到了，也都做完了」，但台灣現在面對全世界的經濟壓力、兩岸水火不容，希望賴清德總統趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談，怎麼讓台灣能夠在全世界動盪中，穩定的走下去。

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