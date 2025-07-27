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新聞眼／民意怒吼：反對大罷免虛耗

聯合報／ 本報記者唐筱恬
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修昨晚舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影
大罷免失敗，民眾黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修昨晚舉行記者會，表示人民拒絕一黨獨大的國會。記者胡經周／攝影

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史上首次無差別大罷免案結果揭曉，國會藍白大於綠版圖完全未被翻轉，顯示多數民意否決了賴政府利用罷免工具「選輸就翻桌」行為，更支持「民主需要制衡」的立場，要求賴總統應向民意低頭。

二○二四年總統大選後，賴總統為「雙少數總統」，僅獲四成民意且國會席次未過半，於是民進黨團總召柯建銘今年初發起「雙罷免」，揚言罷免立法院長韓國瑜與全數國民黨立委，對立委發動無差別式大罷免，欲達到翻轉席次政治圖謀目的。

不過昨日投票結果給予民進黨當頭棒喝。在罷團與民進黨耗盡一年之力下，國會藍綠白版圖仍無改變，國民黨與民眾黨、無黨籍立委仍擁有六十二席，大於民進黨立委五十一席。一場耗資人民納稅錢五億元的大罷免戰，不僅未改變國會任何現狀，仇恨式罷免還徒增社會對立，虛耗國家半年之久。

人民用選票向賴總統發出訊號，就是不同意執政黨一味指責立委亂刪預算，毀憲亂政的說法，不接受民團以「抹紅反共牌」打壓在野黨立委的作法，人民以「更大的民主」告訴總統，執政需要監督、預算必須審查刪減，也用選票否定民進黨選輸又想重選的好鬥心態。

未來立法院藍綠白生態，藍白合作共同監督執政黨將更為緊密，監督執政黨力道也會更加強烈。立法院今年下半年為預算會期，預料明年中央總預算，及未來送入立法院的預算法案，若賴政府仍不改強硬姿態，不願坐下來與在野黨好好溝通，實將提前跛腳難行。

更關鍵的是，當執政當局以舖天蓋地的資源，全力搏殺國民黨立委的這一役，仍然改變不了「少數政府」的結構，人民的不信任票，認同「當家不鬧事」的做法，在服從憲政體制的思維下，民進黨政府必須尊重國會決定，不能再藉青鳥、民團等側翼，破壞民主常軌和國家團結。

民意用選票大幅輾壓大罷免，不只落敗的民進黨感到意外，就連國民黨也出乎意料。人民告訴政黨的聲音，就是放下虛耗，面對國家難關，好好來做事，所以在野都要賴總統坐下來談，這是人民的期望，民進黨政府不要充耳不聞。

側翼 罷團 青鳥 大罷免 民進黨 賴政府 藍白合 柯建銘 賴清德 更大的民主

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