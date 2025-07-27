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環時：賴清德「抗中謀獨」路線 被台灣主流民意全面否定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
首波大罷免投票結果出爐，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。大陸環球時報26日晚間以署名「北平鋒」，發表評論文章指出，台灣同胞用主流民意，狠狠地扇了賴清德一巴掌，其「抗中謀獨」路線，被台灣主流民意全面否定。聯合報資料照片
首波大罷免投票結果出爐，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。大陸環球時報26日晚間以署名「北平鋒」，發表評論文章指出，台灣同胞用主流民意，狠狠地扇了賴清德一巴掌，其「抗中謀獨」路線，被台灣主流民意全面否定。聯合報資料照片

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首波大罷免投票結果出爐，24位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決。大陸環球時報26日晚間以署名「北平鋒」，發表評論文章指出，台灣同胞用主流民意，狠狠地扇了賴清德一巴掌，其「抗中謀獨」路線，被台灣主流民意全面否定。

評論指出，為什麼賴清德蓄謀已久、一手炮製、無所不用其極的大罷免，會大失敗？為什麼賴清德以「反中保台」為名、行「抗中謀獨」之實陰謀推動的大罷免會大破功？為什麼島內政治局勢、社會情勢、民意態勢持續變換，各方力量、各種因素整體向台獨分裂勢力、綠色恐怖邪惡勢力說不？為什麼大罷免結果是24：0？答案已然清晰，原因不言自明：「台獨」包藏禍心，「台獨」不得人心！

評論提到，這一結果，是台灣主流民意對賴清德所謂「團結十講」的唾棄。賴清德上臺以來，從就職講話拋出「新兩國論」，到今年313講話將大陸列為「境外敵對勢力」，再到發表所謂「團結十講」、全面營構「台獨」分裂謬論，一貫本性邪惡，一直面目猙獰。

已經完成的所謂「團結四講」，更暴露賴清德反和平、反民主，要獨裁、要「台獨」，誓要在島內發動推動「政治清洗」「社會清洗」的狼子野心。台灣同胞看得清楚，人民意志不容撼動。「團結十講」在島內民眾和大陸媒體共同的揭批下成為笑柄和罪證，成為徹徹底底的「翻車四講」，面對歷史、學理、法理、常識拷問不堪一擊，大罷免大失敗有力證實了賴清德所謂「團結」陰謀的徹底破產。

這一結果，是台灣主流民意對賴清德「抗中謀獨」路線的否定。賴清德為何發動大罷免，為何將在野力量視為「要打掉的雜質」，為何冒天下之大不韙親自下場發動「惡罷」，背後動機和邪念路人皆知：所謂「社會改造」就是黨同伐異為「台獨」開路，所謂「洗滌人心」就是打壓人權用「台獨」洗腦，所謂「用更大的民主體現民主」就是要在台灣大搞專制獨裁、大行「台獨」實踐。

賴清德所思所想、所作所為，無一不服務於實現其「台獨」的春秋大夢。為此，他踐踏民主體制、箝制人民思想，阻限兩岸交流、製造兩岸對抗，更不惜賣台求榮、倚外謀獨，完全不顧台灣利益、人民福祉。其最典型的表現，就是在颱風丹娜絲期間視災民如草芥。

就在大罷免投票結果公佈後，賴清德竟還聲稱「今天的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」，實屬無恥之尤。大罷免大失敗就是台灣同胞用集體意志警告、教訓賴清德，台灣主流民意不與賴清德「抗中謀獨」路線為伍。

台獨 大罷免 賴清德

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