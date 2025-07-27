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外媒：民進黨的「抗中保台」路線被選民否定

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

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主流外媒均關注大罷免廿六日投票結果。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，大罷免已嚴重撕裂台灣社會。法新社報導，台灣選民拒絕大罷免，打擊賴清德總統的民進黨及其掌控立法院的希望。紐約時報引述專家指出，選民廣泛拒絕罷免，可能暗示民進黨在明年地方選舉和二○二八總統大選前的支持率不高。

研究台灣選舉的台大助理教授南樂向法新社說，這次結果確實透露去年選出這些立委的選民，事實上滿意自身選擇，「國民黨今後將感到非常有力」。

英國金融時報報導說，這次結果可能會加劇台灣的政治癱瘓；這也代表大罷免運動徹底失敗，該運動指責國民黨損害台灣主權和民主，以幫助中國大陸奪台。南樂向該報說，「這必須替民進黨和賴清德總統敲響警鐘。指控所有人都是共諜，並不是個制勝策略」。

彭博資訊報導也說，大罷免結果對賴總統的民進黨是一計打擊。總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織北亞資深分析師楊晧暐說，這顯示較多台灣民眾仍傾向維持目前朝小野大的政治平衡；他和其他分析家也說，民進黨不能只聚焦民眾對中國的恐懼來激起選民。

日本產經新聞報導說，在大罷免徹底失敗後，賴政府的凝聚力降低勢不可免，對明年台灣的地方選舉甚至賴總統二○二八的連任之路都可能造成影響。該報導還說，結果也顯示民進黨的「抗中保台」路線被選民否定。

BBC 罷免 紐約時報

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