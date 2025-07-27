聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／仇恨值不高 黃冷處理突圍

聯合報／ 本報記者徐白櫻尤聰光

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立委當選票數。黃建賓及團隊終於鬆了口氣，表示將更加努力守護台東。地方人士認為，這次很多選民不認同全台無差別性罷免，加上黃建賓仇恨值低，難引爆選民投票熱情，因此幸運過關。

2024年立委選舉，民進黨提名的賴坤成及脫黨參選的劉櫂豪合計票數逾4.2萬票，遠超過黃建賓2萬5778票。黃挾著綠營分裂上任，罷免初期被認定十分危險。加上罷團「挫賓行動小組」凝聚力強，更獲在地醫師劉漢鼎及89歲天主教白冷教會修士歐思定簽署罷免書，二階連署達標率衝到144%，產生強烈的民間自發性印象，不料票投出來結果功虧一簣。

地方人士分析，台東縣藍營基本盤穩固，包括總統、縣長等重大選舉均占優勢。本屆立委選舉時，賴坤成獲綠營全力支持，劉櫂豪吸到不分黨派選票，但劉在這次罷免並未明確動員，僅靠深綠選票要罷免過關，難度偏高。

地方人士並指，黃建賓初任立委，知名度不高，相對「仇恨值」也低，且他表現持平、無重大疏失，更難激起罷免共鳴。選前罷團上街頭積極造勢，多數民眾反應淡定，即可見端倪。尤其黃建賓陣營這次面對罷免行動全程冷處理，避免激化選民、避開藍綠對決，也是順利突圍的原因之一。

罷免

延伸閱讀

罷免開票結果／大罷免失敗 黨政人士：門檻難達成但藍委惡行確實激起社會憤怒

罷免開票結果／綠營大罷免遭完封 蘇貞昌喊話「繼續走就有路」

罷免開票結果／基隆罷免林沛祥案未通過 罷團：尊重人民選擇

罷免開票結果／「罷免結束無贏家」 廖先翔盼賴總統接納不同的聲音

相關新聞

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

中間選民 終結惡罷政治鬥爭

大罷免結果揭曉，人民用不同意罷免票向賴清德總統說「不」，甚至給予七名藍營立委和新竹市長高虹安比上次當選還高的票數，讓他們...

觀察站／仇恨值不高 黃冷處理突圍

台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立...

觀察站／張家軍助陣 拔丁缺說服力

雲林國民黨籍立委丁學忠罷免案是濁水溪以南唯一罷免大戰，以近兩萬票差距壓倒性保住席位，凸顯由縣長張麗善領軍的張家軍實力強大...

誰扛政治責任？林右昌：別簡化為政黨勝負

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內該由誰負起政治責任？民進黨秘書長林右昌昨晚表示，請不要將罷免行動窄化為政黨對決，也不能被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。