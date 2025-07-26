罷免案全數未過 童子賢：心情都很平靜
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首波罷免案全數未通過，先前曾公開支持罷免的和碩董事長童子賢今天晚間表示，「這是台灣民主制度的勝利」，他也透露，自己從昨晚到今天，心情都很平靜，沒有在煩惱投票。
首波24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案今天投開票，結果全數不通過。國民黨籍立委傅崐萁約在晚間5時46分，自行宣布罷免案不通過。
出身花蓮瑞穗鄉的和碩董事長童子賢近日表態支持罷免傅崐萁，並指控花蓮縣政府阻擋震災捐款，引發縣長徐榛蔚與傅崐萁強烈反駁、提告誹謗，雙方針對捐款流向與責任歸屬隔空交火。
對罷免結果未通過，童子賢僅回應表示，「恭喜這是台灣民主制度的勝利，透過這場投票，公民社會更趨成熟」。
童子賢透露，自己從昨晚到今天，心情都很平靜，看棒球、聽音樂，其實沒有在煩惱投票。
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