罷免案全數未過 童子賢：心情都很平靜

中央社／ 台北26日電

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

首波罷免案全數未通過，先前曾公開支持罷免的和碩董事長童子賢今天晚間表示，「這是台灣民主制度的勝利」，他也透露，自己從昨晚到今天，心情都很平靜，沒有在煩惱投票

首波24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案今天投開票，結果全數不通過。國民黨籍立委傅崐萁約在晚間5時46分，自行宣布罷免案不通過。

出身花蓮瑞穗鄉的和碩董事長童子賢近日表態支持罷免傅崐萁，並指控花蓮縣政府阻擋震災捐款，引發縣長徐榛蔚與傅崐萁強烈反駁、提告誹謗，雙方針對捐款流向與責任歸屬隔空交火。

對罷免結果未通過，童子賢僅回應表示，「恭喜這是台灣民主制度的勝利，透過這場投票，公民社會更趨成熟」。

童子賢透露，自己從昨晚到今天，心情都很平靜，看棒球、聽音樂，其實沒有在煩惱投票。

罷免 投票 傅崐萁 童子賢 高虹安 徐榛蔚

延伸閱讀

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

【即時短評】總召保衛戰成功！童子賢震撼彈撼動不了傅崐萁

童子賢、傅崐萁互戰藍批自打嘴巴 林右昌花蓮參戰「當然是童說得對」

槓上童子賢 傅崐萁：下午3時前向花蓮人道歉 否則不撤告

相關新聞

726大罷免落幕！24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

罷免之火燃燒全台25個選區，今（26）日第一波罷免投票終於落幕，其中24位國民黨立委全部挺過罷免危機，無黨籍新竹市長高虹安也安全下莊。此次罷免結果不僅攸關立法院政治版圖，某些選區更被政壇視為2026九

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

大罷免結果出爐，綠營大潰敗，雖然當初新北綠營內部評估認為，新北最多只能罷掉葉元之，最後也未成真。本次敗因在於全台反罷意識...

罷免開票結果／罷免失敗內閣總辭？綠營認「不至於」 但部分改組有必要

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內出現檢討聲浪，行政團隊異動與否備受關注。黨內一派認為，罷免並非對執政團隊的「信任投票」，...

罷免開票結果／罷免遭完封 綠營被民意打臉？媒體人點名賴總統出面

大罷免24：0完封，資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會...

觀察站／仇恨值不高 黃冷處理突圍

台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立...

外媒：民進黨的「抗中保台」路線被選民否定

主流外媒均關注大罷免廿六日投票結果。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，大罷免已嚴重撕裂台灣社會。法新社報導，台灣選民拒絕大罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。