台灣首波罷免投票落幕 外媒：賴總統施政難度升高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

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台灣「大罷免投票落幕，國民黨保住掌握立法院多數席次地位。美國財經媒體彭博資訊報導，這場投票結果對總統賴清德領導的民進黨是一大打擊，選民壓倒性拒絕罷免24名立委的嘗試。

美聯社則指出，開票結果沖淡民進黨翻轉權力平衡的希望，賴總統施政難度將進一步上升。

紐時指出，對支持者而言，大罷免行動反映台灣民主充滿活力，反對陣營則認為這場行動濫用罷免權。

路透也報導，罷免支持者原本希望透過這場投票向大陸發出訊息，大罷免投票結果讓民進黨受挫。英國金融時報（FT）則指出，投票結果可能加劇台灣政局癱瘓局面。

大罷免投票結果意味「朝小野大」狀態將持續下去，可能直到2028年局勢才再次變動。國際危機組織北亞資深分析師楊晧暐向彭博資訊表示，投票結果顯示較多台灣人支持延續當前權力平衡狀態，讓在野黨掌握立法院多數席次制衡政府。

楊晧暐和其他分析師認為，民進黨不能只聚焦於大眾對中國大陸的恐懼來吸引選民。東海大學政治學系教授張峻豪說：「民進黨必須認清不能每場選舉都仰賴抗中政見，選民可能較關心經濟與民生議題。」

26日投票結束後，國民黨還有七名立委8月23日將面臨罷免投票。美聯社指出，如果8月投票結果也對民進黨不利，2028年選舉前賴清德政府施政可能持續在立法院面臨強大阻力。

台灣大學政治學教授、台灣選舉專家南樂（Lev Nachman）說：「從目前情況看，除試圖想出其他有創意方法吸引大眾，賴清德能做的不多。」

國民黨已連續三次輸掉總統大選，但在2018及2022年地方選舉表現亮眼。紐約時報報導，大罷免以失敗落幕，可能強化藍營對明年地方選舉和2028年總統大選的信心，但部分罷免支持者認為，能有這麼多人支持罷免，對國民黨政治人物而言仍可能是警訊。

一名罷免志工說：「如果今天投票結果是這樣，我們會滿懷敬意接受，但我們這群公民不會放棄，我們會繼續監督這些立委。」

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