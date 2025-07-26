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726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

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726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

罷免開票結果／罷免失敗內閣總辭？綠營認「不至於」 但部分改組有必要

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影

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罷免結果不如綠營預期，民進黨內出現檢討聲浪，行政團隊異動與否備受關注。黨內一派認為，罷免並非對執政團隊的「信任投票」，內閣總辭機率不大，但呼籲重新整軍的聲音不少，加上過去已有多名閣員因言行惹議，部分改組恐是賴政府回應民意不得不的選擇。

24名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨內是否該有人為此負責，受到熱議，除了自稱大罷免發起者的民進黨立院黨團總召柯建銘，及下令全力協助罷團的民進黨秘書長林右昌為箭靶之外，行政院長卓榮泰是否該率內閣團隊總辭，也備受熱議。

一名民進黨人士指出，大罷免並非行政團隊主導，難以要求閣揆負起政治責任，且相較選舉勝敗，罷免投票是對立法院的不信任投票，即使「不同意票」有劍指內閣的意味，但不直接相關，內閣總辭機率不高，「還不至於如此」。

不過，黨內跨派系立委都認為，小幅改組有其必要。一名賴系立委指出，台灣面對國內外情勢挑戰，罷免結束後行政、立法對立可能加劇，必須整軍再出發；另名賴系立委則認為不急，眼前還有關稅、核三公投及第二波罷免案等三道關卡，黨內應深刻檢討、決定戰略，再審慎民意。

非賴系立委也提及，民進黨尊重人民的選擇，但黨內理應透過這次教訓，自省問題出在哪裡，若不正視問題並解決，「否則換人還是一樣」。

罷免 綠營 民進黨 卓榮泰 賴清德

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