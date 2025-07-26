快訊

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票落幕！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

罷免開票結果／罷免遭完封 綠營被民意打臉？媒體人點名賴總統出面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現賴清德一貫的作風。本報資料照片
資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現賴清德一貫的作風。本報資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

大罷免24：0完封，資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現賴清德一貫的作風。

李艷秋表示，一席藍委都沒被罷掉，民意傳達的意思很簡單，不給賴清德和民進黨獨裁的機會；要維持監督的力量；動不動亂貼中共同路人的紅標籤，造成社會分裂，讓民眾反感。

李艷秋說，賴總統不是要用更大的民主來打掉雜質嗎？現在他應該聽到選民的聲音了吧？被民意重重打臉之後，賴清德隱匿不出，一年前他就與民進黨團總召柯建銘一手策畫大罷免，並以黨主席之姿要求全黨投入，還用「團結十講」為罷免助威，現在結果揭曉，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現他一貫的作風。

李艷秋說，民進黨記者會的重點是，這是公民運動，不是政黨對決，更不代表政黨勝負；大罷免中看到中國無所不用其極介入，反共護台路線不只不會改變，會更加強；8月23日還有罷免投票，民進黨不會改變捍衛國家主權和憲法精神，也不放棄和在野溝通。

李艷秋解讀，民進黨意思是，罷免是民團發起，和民進黨無關；罷免大失敗是民團輸，不是民進黨輸，而且中國在幕後操縱，所以民進黨為什麼要有人負責下台呢？接下來還有七個藍委要進入罷免投票，這場戰爭還沒結束，當然繼續幹到底；未來不論任何選舉，中共同路人的紅帽子仍是致勝的唯一法門，一定要讓反對者戴好戴滿；腥風血雨是民進黨生存必須的養分。

李艷秋說，聽到有在野領袖苦口婆心，要賴總統以蒼生為念，要休養生息，不要鬥個不停，拿出領袖的高度團結國人，讓社會重歸和諧，「你還在做夢啊？祝福你，夢裡什麼都有。」

大罷免 民進黨 李艷秋 賴清德

延伸閱讀

罷免開票結果／民進黨罷免翻車 「卡神」楊蕙如點名3戰犯：綠營陷危機

【即時短評】成功「保5」蔣萬安罷免戰暖身2026 也打出未來格局

罷免開票結果／抓戰犯？柯建銘、林右昌成2大箭靶 分析指撻伐他是劍指賴總統

罷免開票結果／批綠發動大罷免殘害民主 賴士葆：這2人會被歷史記上一筆

相關新聞

726大罷免落幕！24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

罷免之火燃燒全台25個選區，今（26）日第一波罷免投票終於落幕，其中24位國民黨立委全部挺過罷免危機，無黨籍新竹市長高虹安也安全下莊。此次罷免結果不僅攸關立法院政治版圖，某些選區更被政壇視為2026九

罷免開票結果／民進黨罷免翻車 「卡神」楊蕙如點名3戰犯：綠營陷危機

大罷免結果揭曉，結果大大出乎綠營意料之外，「卡神」楊蕙如在臉書貼文直指民進黨立院黨團總召柯建銘，質疑「柯建銘什麼時候要辭...

罷免開票結果／抓戰犯？柯建銘、林右昌成2大箭靶 分析指撻伐他是劍指賴總統

大罷免結果出爐，結果未如綠營預期，民進黨內出現檢討聲浪，其中又以民進黨立院黨團總召柯建銘與民進黨秘書長林右昌為二大箭靶，...

罷免開票結果／罷免失敗內閣總辭？綠營認「不至於」 但部分改組有必要

大罷免結果不如綠營預期，民進黨內出現檢討聲浪，行政團隊異動與否備受關注。黨內一派認為，罷免並非對執政團隊的「信任投票」，...

罷免開票結果／罷免遭完封 綠營被民意打臉？媒體人點名賴總統出面

大罷免24：0完封，資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會...

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

大罷免結果出爐，綠營大潰敗，雖然當初新北綠營內部評估認為，新北最多只能罷掉葉元之，最後也未成真。本次敗因在於全台反罷意識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。