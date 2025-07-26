罷免開票結果／罷免遭完封 綠營被民意打臉？媒體人點名賴總統出面

大罷免24：0完封，資深媒體人李艷秋表示，賴清德總統被民意重重打臉後，派民進黨秘書長林右昌及黨團幹事長吳思瑤出面開記者會，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現賴清德一貫的作風。

李艷秋表示，一席藍委都沒被罷掉，民意傳達的意思很簡單，不給賴清德和民進黨獨裁的機會；要維持監督的力量；動不動亂貼中共同路人的紅標籤，造成社會分裂，讓民眾反感。

李艷秋說，賴總統不是要用更大的民主來打掉雜質嗎？現在他應該聽到選民的聲音了吧？被民意重重打臉之後，賴清德隱匿不出，一年前他就與民進黨團總召柯建銘一手策畫大罷免，並以黨主席之姿要求全黨投入，還用「團結十講」為罷免助威，現在結果揭曉，沒有道歉、沒有究責、沒有反省、繼續硬幹，完全展現他一貫的作風。

李艷秋說，民進黨記者會的重點是，這是公民運動，不是政黨對決，更不代表政黨勝負；大罷免中看到中國無所不用其極介入，反共護台路線不只不會改變，會更加強；8月23日還有罷免投票，民進黨不會改變捍衛國家主權和憲法精神，也不放棄和在野溝通。

李艷秋解讀，民進黨意思是，罷免是民團發起，和民進黨無關；罷免大失敗是民團輸，不是民進黨輸，而且中國在幕後操縱，所以民進黨為什麼要有人負責下台呢？接下來還有七個藍委要進入罷免投票，這場戰爭還沒結束，當然繼續幹到底；未來不論任何選舉，中共同路人的紅帽子仍是致勝的唯一法門，一定要讓反對者戴好戴滿；腥風血雨是民進黨生存必須的養分。

李艷秋說，聽到有在野領袖苦口婆心，要賴總統以蒼生為念，要休養生息，不要鬥個不停，拿出領袖的高度團結國人，讓社會重歸和諧，「你還在做夢啊？祝福你，夢裡什麼都有。」