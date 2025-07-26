罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

大罷免結果出爐，綠營大潰敗，雖然當初新北綠營內部評估認為，新北最多只能罷掉葉元之，最後也未成真。本次敗因在於全台反罷意識高漲影響新北選情，此為民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧的首戰失利，不過黨內競爭對手民進黨祕書長林右昌作為賴清德總統代言人，儘管10度助罷的花蓮也沒通過，也是傷得也不輕，究竟誰能取得2026門票，還有很多變數。

新北市是本次罷免重要指標區之一，但直到封關前，綠營內部都認為只有第七選區（板橋東區）藍委葉元之最有可能被罷掉，甚至一度同意與不同意在五五波。

蘇巧慧在本次大罷免堪稱「拚盡力量」，從第二階段開始，號召黨公職全力協助罷團蒐集連署書，到第二階段通過後，深入各罷區舉辦黨公職基層會議，手把手帶領基層衝刺第三階段同意票，選前更是多次站上街頭，從板橋、淡水、雙和再到汐止與北海岸，用力之猛，在六都主委中實屬罕見。

此舉逼得原本都在花蓮等外縣市助罷的林右昌，在最後選舉階段不得不回防新北，甚至出現兩人在同一天選在不同時間都出現在汐止，幫同一罷團助攻呈現「王不見王」景象，由此可看出林右昌的焦慮。

「做出成績，就是希望不要被做掉」正國會人士指出，蘇巧慧猛力輸出，就是要證明自己的肌肉，也想要發揮自己民調上的優勢，然林右昌民調一直屈居下風，主因在於他難在本次大罷免前表態，但他私下拜會新北的行程從來沒有斷過，雖未表態，動作卻也說盡了一切。

綠營人士說，民進黨新北2026將不初選，雖把民調明文納入成為條件之一，但「非唯一」，林右昌相關地方行政首長經驗，都是其難被抹滅的經歷，加上新北向來有一群反蘇綠營人士不斷運作，林右昌崛起可預期，甚至有機會與蘇黃金交叉，預料第二波罷免結束後，林就會有所動作。

綠營地方人士指出，兩人努力助罷，目的就是希望繳出漂亮成績單，為自己爭取2026門票，但這次大罷免沒有通過，兩人都身受重傷，兩人誰能取得賴清德的「聖眷」，還在未定之天。