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罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

罷免開票結果／工商協進會：盼避免政治對立長期化 影響投資信心

聯合報／ 記者馬瑞璿林海／台北即時報導
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影
台灣首次大規模的大罷免投票，下午四點投票時間一到開始開票作業，約莫9時許開票結束。記者黃義書／攝影

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罷免投票結果今（26）日晚間出爐，廿四席國民黨立委，沒有一席被罷免成功。對於今日的投票結果，工商協進會表示，尊重民主機制下的民意選擇，並呼籲各界理性看待投票結果，回歸政策與制度正軌，以社會整合與政策連續性為優先，避免政治對立長期化，影響治理效能與投資信心。

目前台灣正處於國際政經重大變局，美國對等關稅、全球供應鏈重組與地緣風險不斷升高，企業界尤其關注政策可預測性、法治穩定與行政效率。工商協進會表示，期盼朝野政黨同舟共濟，確保政府決策不中斷、經濟發展不受阻。

工商協進會表示，未來也將一如既往，持續擔任政府與企業溝通的橋樑，提供建設性建言，協助政策調整與產業升級，並與各界攜手打造永續發展、韌性充沛的台灣經濟環境。

罷免 經濟發展

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