【即時短評】以民眾角度思考找到選戰主軸 不敗盧秀燕再添一筆

國民黨在此次反罷免上，以24比0的壓倒性比數獲得民意支持。台中市長盧秀燕跑遍全省替眾藍委站台，和力保台中市3位年輕子弟兵，表現亮眼，眾人肯定她的表現。然而，勤跑的背後，她的發言屢屢切中民眾心聲，能抓住輿論的焦點，應該才是她終究能獲得民意支持的關鍵。

在罷團和綠營把大罷免喊得震天價響，又把立委表現無限上綱到國家認同上時，盧秀燕提醒大家，美國對等關稅問題正讓企業焦頭爛額，甚至還可能有許多企業會倒閉。她同時也加強中火製造空汙的打擊火力，希望政府重視能源問題，不要讓人民「用肺發電」。

沒錯，這些都正是民眾關心的焦點。人民又如何能忍受政府一面繼續燃煤和燒天然氣，又毫無限制的拿人民的稅收補貼台電？

一直到日前的丹娜絲颱風，讓嘉南沿海許多人連家裡的屋頂都被掀走，還有人因為點蠟燭引起火災、為替房子覆蓋帆布跌落而送命，且四處的光電板七零八落，但大罷免卻依舊如火如荼的進行，賴總統也依舊忘我的進行「十講」。

看在人民眼裡，坐實了盧秀燕的「重政治、輕民生」批評，也形成了這次選戰中，藍軍可以貫通的論述主軸，為選戰找到施力點。

盧秀燕對自己講述的論點並沒有「藏私」還公開的喊話賴總統，希望執政黨知道錯了可以馬上改。就像普發一萬元，她希望政府不要因為是藍白立委所通過的就反對，而要思考民眾是不是真的需要。但是她的一番話，並沒有讓執政黨接受。

盧秀燕自從政以來，歷次選舉均未嘗敗績，這次大罷免她全力以付，全力撩下去。這原本是一場各方難以判斷的選戰，也許她是福星，能讓國民黨安然獲得壓倒性的勝利。

看看過往她在立委時期就曾力爭米酒降價、廢除定期換行、駕照收費的陋規，以及市長任內的新冠肺炎期間可以到府為長者接種疫苗的種種作為來看，她總是能從民眾角度思考問題，這恐怕才是她屢屢能擄獲民心，並能在大罷免選戰中致勝的關鍵。