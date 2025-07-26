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魯明哲、呂玉玲罷免不同意票「高出立委當選票」 他分析是這原因

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
立委呂玉玲（中）罷免不成功，獲「不同意」票比去年立委當選票多8598票，認為是不分黨派選民站出來。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲（中）罷免不成功，獲「不同意」票比去年立委當選票多8598票，認為是不分黨派選民站出來。記者曾增勳／攝影

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桃園市選委會今晚公布立委罷免案投票結果，第三選區（中壢）立委魯明哲、第五選區（平鎮龍潭）立委呂玉玲罷免「未達門檻」，魯、呂兩人獲「不同意」票數均超過去年立委當選票數，兩人認為，大罷免造成社會仇恨和對立，是藍白和反惡罷綠營選民不分黨派站出來的結果。

桃園市大罷免投票結果，六席全未達罷免門檻，其中桃三選區魯明哲的「不同意票」達10萬5323票，相較去年立委當選10萬2056票，多出3267票；桃五選區呂玉玲的「不同意票」達9萬7970票，超過去年當選立委的8萬9372票，多達8598票。

桃三罷免投票率55.79%，遠低於去年立委投票率73.66%，桃五罷免投票率56.11%，也遠低去年立委投票率73.46%，支持「不同意罷免」票卻反超去年立委當選票。

「這次是不分黨派反惡罷的民意結合。」魯明哲認為，這次票數比去年增加3000多票，主要是民進黨推動惡罷造成社會撕裂，包括藍白、不滿惡罷的綠營選民大家站出來，告訴民進黨不能再雙標治國。

呂玉玲認為，這次反惡罷票數比她去年當選立委多8000多票，鄉親看到她努力服務給予肯定，也讓藍白和反罷免的綠營選民不滿大罷免造成社會仇恨和對立，大家回歸投票，希望執政黨遵從民意施政，給民眾一個和諧安定的社會。

立委魯明哲（中）罷免不成功，獲「不同意」票比去年立委當選票多3267票，認為是不分黨派選民站出來。記者曾增勳／攝影
立委魯明哲（中）罷免不成功，獲「不同意」票比去年立委當選票多3267票，認為是不分黨派選民站出來。記者曾增勳／攝影

大罷免 投票率 呂玉玲 魯明哲 民進黨

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