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罷免開票結果／民進黨罷免翻車 「卡神」楊蕙如點名3戰犯：綠營陷危機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
大罷免結果揭曉，「卡神」楊蕙如點名聯電創辦人曹興誠「自私自利、一意孤行」，將使綠營執政陷入危機。記者林伯東／攝影
大罷免結果揭曉，「卡神」楊蕙如點名聯電創辦人曹興誠「自私自利、一意孤行」，將使綠營執政陷入危機。記者林伯東／攝影

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罷免結果揭曉，結果大大出乎綠營意料之外，「卡神」楊蕙如在臉書貼文直指民進黨立院黨團總召柯建銘，質疑「柯建銘什麼時候要辭不分區？」更抨擊「大敗分！大戰犯！大滾蛋！」她更點名曹興誠、柯建銘和綠委沈伯洋，不僅拖累賴清德總統的支持度，更可能導致整個綠營政局陷入危機。

稍早，楊蕙如在臉書貼文表示，她半年前就已預測大罷免的結局，如今果然如她所料，她也點名痛批包括曹興誠、柯建銘等人「自私自利、一意孤行」，沈伯洋創立的黑熊學院不專注救災、反而從事對內對抗行為，這些操作不僅拖累賴清德總統的支持度，更可能導致整個綠營政局陷入危機。

楊蕙如更強調，若非國民黨在連署過程中失誤連連，綠營「大罷免義和團」的戰績罷免案甚至可能是負三至五席立委，此次罷免成績「零席保住已是萬幸」，民進黨若無法徹底檢討、痛定思痛，持續被義和團式的政治行動綁架，就真的看不到明天了。

她呼籲賴清德總統，應重新思考用人政策，遠離那些「沒有能力、只會整天搞對立，鼓吹極端對抗，沒有論述能力，沒有產業政策，只會滿口阿共陰謀的腦包。」

楊蕙如今年1月19日的發文細數當時在草屯鎮長補選及綠營罷免案接連失利後，所提出的警示與建言。她指出，在藍綠基本盤分明的選區推動罷免，是極高風險的操作，極可能導致基本盤信心受損，進而影響未來選戰整體布局。

楊蕙如當時直言「罷免一時爽，失敗火葬場」，若綠營持續進行失敗的罷免行動，就會讓下次縣市長議員選舉的選情雪上加霜。

大罷免結果揭曉，「卡神」楊蕙如點名民進黨立院黨團總召柯建銘「自私自利、一意孤行」，將使綠營執政陷入危機。記者林伯東／攝影
大罷免結果揭曉，「卡神」楊蕙如點名民進黨立院黨團總召柯建銘「自私自利、一意孤行」，將使綠營執政陷入危機。記者林伯東／攝影

罷免 綠營 楊蕙如 柯建銘 大罷免 賴清德 曹興誠 沈伯洋

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