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大罷免受挫！外媒：選民偏好權力平衡 民進黨不能只賣「芒果乾」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
外媒報導，大罷免投票結果對總統賴清德領導的民進黨而言是一大挫敗。路透
外媒報導，大罷免投票結果對總統賴清德領導的民進黨而言是一大挫敗。路透

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全球矚目的立法委員「大罷免」投票落幕，兩大在野黨國民黨和民眾黨保住掌握立法院多數席次的地位。美國財經媒體彭博資訊報導，這場投票結果對總統賴清德領導的民進黨而言是一大挫敗。美聯社則指出，開票結果沖淡民進黨翻轉權力平衡的希望，賴總統推動政策的難度將進一步上升。

這場投票結果意味「朝小野大」的狀態將持續下去，直到2028年才局勢可能再次變動。國際危機組織北亞資深分析師楊晧暐向彭博資訊表示，投票結果顯示較多台灣人仍支持維持當前權力平衡狀態，讓在野黨掌握立法院多數席次來制衡政府。

楊晧暐和其他分析師認為，民進黨不能只聚焦於大眾對中國大陸的恐懼來吸引選民。東海大學政治學系教授張峻豪說：「民進黨必須認清不能每場選舉都仰賴抗中政見，選民可能較關心經濟與民生議題。」

26日投票落幕後，國民黨還有六名立委8月23日將面臨罷免投票。美聯社指出，如果8月投票結果也對民進黨不利，2028年選舉前賴清德政府施政可能持續在立法院面臨強大阻力。台灣大學政治學教授、台灣選舉專家南樂（Lev Nachman）說：「從目前情況來看，除了試圖想出其他有創意的方法來吸引大眾，賴清德能做的不多。」

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