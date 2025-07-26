【即時短評】成功「保5」蔣萬安罷免戰暖身2026 也打出未來格局

台北市長蔣萬安這次全台輔選反惡罷戰績顯赫，藍營看好未來「台北隊長」躍升「台灣隊長」，尤其今開票後，帶領立委鞠躬感謝，一句「找回美麗，善良而團結的台灣」，對比賴清德總統這段期間製造的政治對立，更顯高度。

回顧全台大罷免，蔣萬安最早喊出「會和國民黨立委站在一起」，化身「台北隊長」，展開反制，甚至國民黨北市黨部主委黃呂錦茹因罷免連署案被羈押，蔣萬安也帶頭踩上紅線赴北檢抗議，並拋出「倒閣說」，一度引發綠營緊張。

在罷免最後關頭，蔣萬安屢屢槓上賴清德，甚至還當著賴的面闡述真正的團結，一句「一家人槍口不對內」，引發網友稱讚「比賴清德還適合當總統」，也和這段時間府院黨撕裂社會，形成強烈對比。

北市成功保住5席立委，有藍營人士分析，先以2026的格局看，這次的反罷免之戰，等同是提前為2026選戰暖身，尤其國民黨在地方黨部被抄、資源匱乏下，能動員出支持者的危機感，也等於是提前為國民黨、蔣萬安的2026固樁。

甚至這次蔣萬安的反惡罷輔選也走出台北市，新北、台中等罷免重災區走透透，從蔣萬安在全台地方基層熱度，持續陸戰幫藍委，更吸引各地民眾持國旗揮舞，紛紛喊出「市長加油」，也為各地藍委加值，尤其蔣萬安最後階段「5大不同意」影片，更是在社群瘋傳。

陸空戰齊發，讓蔣萬安在黨內地位更往上一層，更進一步晉升入藍營的接班梯隊之列，儘管目前蔣萬安無意2028提前挑戰大位，但這次大罷免戰績顯赫，在黨內的角色更形重要。

包括接下來的黨主席選舉、2026、2028大選，蔣萬安都將扮演牽動藍營的關鍵角色，甚至是否因聲勢「提前坐轎」？都值得觀察。

學者曲兆祥認為，這次的反罷免之戰，對蔣萬安來說具有相當指標意義，尤其台北市5席立委被民進黨、罷團鎖定重點罷免，蔣成功保5，讓蔣萬安黨內地位、聲望提升，穩定「藍大於綠」的基本盤局，等同「蔣萬安明年連任安了。」

曲進一步分析，尤其這次反罷免，蔣萬安在城鎮韌性演習面諫賴清德總統，等同是單挑賴清德，儘管蔣未必挑戰2028，但也確定蔣萬安未來領袖人的指標意義，如果明年連任又過關，等同是確立蔣萬安未來的接班的儲君之位。