【即時短評】林沛祥大勝謝國樑連任路軍心穩 綠4連敗得重整旗鼓

國民黨基隆立委林沛祥罷免案沒有通過，林大贏逾3萬票，不同意票還比去年立委當選票數高，藍白合奏效戰勝民進黨，政壇認為罷免理由牽強及民進黨操作太過致功虧一簣。藍保住立委軍心大振，穩住謝國樑連任之路。綠營林右昌再吞敗仗，民進黨從輸掉市長、立委及兩次罷免「四連敗」，市長前哨戰輸了，想要挑戰下屆市長增難度，得重整旗鼓。

林沛祥為政二代，父為前基隆市長林水木，母為前立委徐少萍，政途順遂，首次擔任議員就選上副議長，再挑戰立委成功，打敗民進黨蔡適應，此次罷免案是從政面臨最大挑戰。

基隆市長罷免案去年沒有過關，謝國樑贏1萬6千多票；此次選舉人總數30萬3980人，罷免門檻7萬5995票，林沛祥贏了3萬1151票。林沛祥去年當選獲9萬1986票。從投票結果來看，藍守住選民結構六四比的政治版圖還有成長。

基隆絕沛罷免林沛祥主要理由是他跟傅崐萁前往北京，回國後立即與藍白聯手大刪預算，理由難獲基隆人共鳴。而林沛祥迎戰之路充滿荊棘，面臨罷綠議員死亡連署案衝擊，黨部被搜索、主委收押，市府民政處長也被起訴 ，火燒進市府。

林謹慎拆彈，以爭取交通建設等四大政績，化解被批沒表現等凌厲攻勢，激起藍危機意識，雖然「邊緣人」等失言風波一再被操作，但他辯護澄清止血，挽回失分。

林沛祥接任黨部主委領軍熱戰，每天站街頭並回擊各種批評及不實指控，宣示藍白合示範區對抗民進黨反惡罷，謝國樑也站到第一線力挺，動員基層實力相助。

此次罷免團體議題攻擊力道不足、組織鬆散，一開始連署面臨困境，民進黨黨公職服務處動員連相助，民進黨秘書長、前市長林右昌下達動員令各議員出來催票，提高為藍綠政黨對決，選前多次在下屆市長熱門人選議長童子瑋本命區慶安宮造勢，但凝聚力不足，拿到6萬5千票就僅基本盤。

民進黨口口聲聲罷免是公民團體行動卻幕後操作過深，難獲民心。

從市長、立委到市長及立委兩次罷免案「四連敗」，在林右昌執政8年後，政治版圖綠地被變藍天後，綠一路想要翻盤，但都沒能過關，這次基層士氣再受挫，高層與民意落差大，想要搶下屆市長還有一大段路要走。

藍去年守住市長罷免，這次立委再挺住，綠得拿出政治實力、政策牛肉才能獲得民心，不是一再用罷免手段想順遂政治的目的。