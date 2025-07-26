【即時短評】藍白合示範區成功抗綠 高虹安守住市長 但還有難關在後頭

新竹市為全台唯一立委、市長「雙罷」區，高虹安獲得逾10萬張不同意票，比她2022年當選的9.8萬票還要多，多數民意決定讓停職的市長高虹安留任，綠營打的如意算盤最終敗給正當性不足，尤其藍白合示範區「抗綠」有成，奠定合作基礎。只不過，高虹安7月31日將迎來誣告案二審宣判，市長路還有難關要過。

新竹市政壇詭譎多變，政治版圖從早年藍大於綠，逐漸轉為藍綠白三方群雄割據。高虹安2022年選前獲藍軍棄保支持，但同時間，立院涉詐助理費案爭議如影隨形，去年7月26日一審被判7年4個月遭停職後，綠營刻意追打貪汙爭議、放大市政缺失等，卻也因此引來許多選民反感，站出來投不同意罷免票。

這場大罷免是綠營反擊藍白合首場戰役，具高度象徵意義，高虹安成功挺過罷免，代表綠營征戰失敗，也讓藍白合作基礎更加穩固。藍白合作「聯手保高」，除為她短期的市政穩定爭取空間，也讓她成為竹市藍白合作的象徵性共主，爭取2026連任的市長熱門人選。

地方人士觀察，這場大罷免，藍白陣營評估後認為這是一場藍白合的實質演練，考驗彼此互相信賴基礎的穩固度。藍白兩黨雖屬性不同，但在大罷免中發揮加乘效益，藍營有組織實力，加上民眾黨地方執政優勢，近期高虹安、鄭正鈐多次合體走訪，強化聯防氛圍，展現「共同進退」的態勢。

高虹安挺過罷免，不同意票甚至多於市長得票數，代表藍白成功整合，面對明年地方選舉，將有更明確的合作模式。也有藍營內部人士評估，高虹安過關後，下屆市長國民黨難以再推出強勢人選與其競爭，「若藍白再陷分裂，恐怕就讓綠營趁虛而入」。

竹市綠營與雙罷團隊忙了一年，立法院民進黨團總召柯建銘親自督軍，最後結果未如綠營盤算，讓新竹市的民進黨面臨2022年市長選舉、2024立委選舉到今年罷免「連三輸」，政治量能嚴重耗損，要如何找出與藍白分庭抗禮的辦法，已成綠營未來重要課題。

然而，今天挺過罷免危機的高虹安，並非完全安然下莊，她因貪汙案被判7年4月，案件進入二審審理，本月28日將再開庭。此外，旅美教授陳時奮告高虹安誣告案，一審判10月徒刑，高上訴後，31日二審將宣判。這次罷免未過關，代表她在政治戰場取得一次重要勝利，將可更集中精力應對司法訴訟，力拚二審逆轉。

民眾黨地方人士認為，高虹安的官司進程與結果難料，期待司法在下屆選舉前還她公道，倘若還在審理中，高虹安仍可參選市長。