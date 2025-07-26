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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

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【即時短評】雲林不同意罷免壓倒性勝選 原因癥結大解析

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林即時報導
罷免丁學忠失敗，雲林罷團深深鞠躬感謝並接受敗選。記者蔡維斌／攝影
罷免丁學忠失敗，雲林罷團深深鞠躬感謝並接受敗選。記者蔡維斌／攝影

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濁水溪以南唯一罷免大戰，盡管投票率未破五成，但雲林縣立委丁學忠仍以近兩萬票的壓倒性票數保住席位，凸顯由縣長張麗善領軍的張家軍實力強大，更為藍營打下難以撼動的基石，民進黨2026年想要光復雲林，在罷免慘敗後，恐已難上加難。

民進黨2018年失去雲林長達12年執政權，縣長張麗善一戰定江山，氣勢如虹，面對前立委蘇治芬和立委劉建國兩名綠營大將，仍挾以豐厚的政治勢力與資源，在政治與政績接連突破，2024年大選巧妙運用藍白合，推出虎尾鎮長丁學忠以3029票1.71%的些微差距，擊敗綠營「不敗女王」蘇治芬，把張家勢力推到最高峰。

其實，在張家軍勢力如日中天之際，罷免一開戰，「雲林拔釘」就不被看好，連部分綠營人士都認為要罷免成功確有困難，直到在蘇治芬助攻下，罷團一口氣交出3萬多份連署書通過第2階段，才讓丁陣營大感吃驚，張麗善也親掌兵符，成立「反罷免大聯盟」整合各方勢力迎戰。

罷免開戰以來「北熱南冷」，罷免熱潮一直難過濁水溪，選情冷吱吱，但丁學忠仍不敢掉以輕心，比照立委選戰規格勤跑基層，國民黨中央到地方也強力反攻，打出「選輸翻桌」訴求，加上罷丁的理由不夠充足，丁學忠又以「我沒犯錯，憑什麼罷我」，成功打動選民的心，使罷團聲勢難以擴展。

盡管選前一周，民進黨發動總攻擊，藍綠正式交鋒，炒熱選情，但這波遲來的攻勢為時已晚，只掀起小浪難有起色。這次罷丁25%罷免門檻須67916票，但開票結果，被視為勝負關鍵區的虎尾和麥寮兩大票倉，丁學忠以大贏8千多票守住虎尾本命區，第二票倉的麥寮鄉也大贏4千多票，兩鄉鎮的總票數就足以打趴罷團。

政壇人士認為，罷免想在雲林成功，投票率務必拉高到6成以上才有機會，但雲林民風保守，選民老化，在「不想得罪人」的普遍心態下，加上「拔丁」理由難以說服選民，尤其沒能催動年輕票，以不到5成的投票率，無法通過罷免已在預料之中。

罷免 雲林 投票率

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