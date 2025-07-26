罷免開票結果／抓戰犯？柯建銘、林右昌成2大箭靶 分析指撻伐他是劍指賴總統

大罷免結果出爐，結果未如綠營預期，民進黨內出現檢討聲浪，其中又以民進黨立院黨團總召柯建銘與民進黨秘書長林右昌為二大箭靶，撻伐林右昌更有劍指賴清德意味。至於反共護台聯盟召集人曹興誠，由於屬於側翼性質，並非民進黨正規軍，檢討多集中在未來「民進黨與民團的距離」得謹慎拿捏。

派系人士指出，這回大罷免正是如此，早在民進黨中央仍猶豫不決是否「上車」時，黨內非賴系多認為，推動大罷免是高風險，且根本無助執政黨後續施政，是根本方向上錯誤，該意見也確實一度獲黨中央重視，但最後內外在環境加總下，賴清德仍拍板全黨投入，這無可厚非，非賴系在這回大罷免同樣盡心盡力，但打了敗仗後，終究要事後檢討。

民進黨人士表示，黨內撻伐柯建銘與林右昌的理由各不相同，必須分開來看。柯建銘部分，身為大罷免的原始倡議者，現在行動失敗，綠營付出的代價難以評估，柯建銘自然難辭其咎，但跨派系共識並未要讓柯建銘總召位置不保，柯在民進黨內與各派系向來等距，「共有財」角色仍明確，民進黨也還需要老柯，這回僅是警告性質，盼柯建銘莫在走激進路線，拖累執政團隊。

民進黨人士指出，林右昌部分，黨內檢討的背後動機，夾雜政治性就相對較強，若要一語道破那就是「沒辦法檢討賴清德，只好衝著林右昌去了」。

一位非賴系立委表示，基於兩大原因，現在並非劍指賴清德時機，但林右昌恐怕就難逃替罪羔羊了。首先，賴清德在最後關頭刻意與罷免又保持了距離，這讓賴在這回罷免戰中僅能算輕傷；再者，2026年縣市長提名在即，根據提名規則，除了少數舉辦公開初選縣市外，其他縣市是存在一定「協調空間」的，賴在黨中央這回稱不上跛腳，仍大權在握，也讓派系不敢輕舉妄動。

該綠委說，賴清德在這回大罷免下令全黨投入，失敗告終後當然有損黨內威信，但程度並不到被逼宮程度，且賴在「團結台灣十講」失利後，最後關頭也刻意與大罷免保持距離，有起到防火牆效果，分析其民進黨第一把手地位仍穩固；但對於罷免的責任終究要有人扛，在第一線率民進黨衝鋒陷陣的林右昌，於是成了祭旗對象。

派系人士表示，縱使黨內許多人對曹興誠有諸多不滿，但曹興誠畢竟非民進黨人，重點還是在於民進黨未來與其距離為何，檢討曹興誠並無意義。該人士也說，原本派系間擔心曹興誠領軍的罷團在綠營形成「曹派」爭話語權，但隨著罷免結果不如預期，可以算鬆了口氣。

至於傳出綠營內醞釀內閣總辭壓力，非賴系立委指出，確實有耳聞，但無論從必要性、可能性來看，往這方向發展機會都不高。因為大罷免並非由行政團隊主導，由閣揆來扛這局、負政治責任不太合理；且罷免性質與一般選舉不同，國民黨立委沒人被罷免，並非解釋為對行政團隊投下不信任票。若內閣在未來短時間內總辭，較可能是卓榮泰堅持不普發現金，或是美國關稅出現變數等客觀因素使然，而非來自黨內逼宮。