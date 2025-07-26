不只罷免輸贏…作家曝選後「更新民意」：絕對影響2028

大罷免投票結果出爐，24席國民黨立委、新竹市長高虹安全數過關，作家「漂浪島嶼」在臉書直言這次的罷免「大失敗」，而且這次的投票不只罷免輸贏，還絕對會影響2028選舉。

「漂浪島嶼」寫道1月時就分析這次的罷免，提出當激烈對立時，罷免將回歸2024選局，藍綠各有8席危險；現今罷免到了後期，罷團宣揚、綠營操盤，擠壓出藍白憤怒危機感，也因此完全回歸藍綠對決，票數重現過去票數，換句話說，過去王鴻薇、徐巧芯等藍營高票當選，現今票數盡出，罷團難以翻盤。

「漂浪島嶼」更提出一個重要指標，就是罷免四分之一選票門檻，如果依照2014立委選舉，綠營基本盤都超過，如果開票結果，罷免無法催出原有票數，超過四分之一門檻，過程如此激昂，票數不增反減，才是真正大失敗。他表示選後不只罷免輸贏，而是更新民意，絕對會影響2028。

貼文引起熱議，「大多數人民眼睛是雪亮的！誰有沒有真正在做事，大家都看得到！加油」、「惡罷看定要大失敗！漠視大多數公民的民意」、「說真的，如果沒有這樣瘋狂批鬥、瘋狂公審、瘋狂對立，罷團的一手好牌可以打贏的！顯然這局，反而是把關鍵選票給越推越遠」、「民進黨低估民意，我只能這樣說」、「我倒是覺得雙方都可以想想，還有是否可以從中反省」。