【即時短評】大罷免是藍、綠期中考 執政黨應回應最新民意

國民黨台中市3名立委罷免不通過，台中市黨部今下午響起久違的歡呼聲，這一刻似乎洗淨了這些日子以來，國民黨歷經發起罷綠無功，還有眾多黨工被法辦的難堪，也像通過「期中考」般的，過去一年的努力終於獲得民眾認同。

罷團一開始就把罷免戰役拉高至「反共」、「守護民主」的國家認同層次，甚至還有人故意在市長盧秀燕輔選過程中，故意逼問她「妳反共嗎？」換得盧回了一句「去救災啦！」。

賴清德總統上任以來，國家可說是百廢待舉，包括能源政策、美國關稅影響的整體經濟，乃至於是近日颱風後的救災，樣樣都必須團結國人，全力以赴，此時卻發起大罷免，國人生活中天天都在講罷免、講政治，卻不見攸關經濟、民生或救災的任何解方。

國民黨台中3名立委都是首屆的年輕新生代，但從罷免投票的票數來看，不同意票數、同意罷免票都有不小的差距，可說贏的漂亮。尤其，罷免投票不是大型選舉，要催出人來投不同意票，並不容易；選前許多政壇人士都說結果難測，藍營政治人物承受了非常大的壓力。

但是，罷免投票的結果，可說是民意的具體展現，藍營一吐心中的怨氣，也代表這一年來，藍委在立法院諸多的政績是多數民意認同的，台中3藍委挺過罷免戰役，難怪國民黨台中市黨部響起的歡呼聲震天價響。

根據罷免投票的結果，全國24個立委選區與新竹市長都挺過罷免戰，執政的民進黨政府若「以民為主」，必須認同此一最新民意的展現，回歸經濟、民生、甚至於救災，把心思用來團結國人，共同面對國家面臨的挑戰。