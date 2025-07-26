【即時短評】總統帶頭撕裂團結 賴清德被自辦的期中考當了

大罷免投票結果出爐，24席藍委全數過關，通過考驗。賴清德是國家元首也是民進黨主席，原本明年的地方選舉才是賴的「期中考」，但肩負團結國家使命的賴清德卻親上火線支持大罷免，形同自己將「期中考」提前，如今大罷免、大失敗，賴清德的政治能量與領到威信受到重創。

賴清德以四成得票率當選總統，加上民進黨無法在國會過半，原本賴政府執政就不容易。但賴清德與民進黨面對朝小野大的政治困境，不願謙卑與在野黨溝通合作，取而代之的是採取強力對抗路線，不論「協力」推動大罷免，或透過憲政手段杯葛國會三讀法案，都是過去一年多來政局紛擾不休的主因。

今年一月初，民進黨立院黨團柯建銘登高一呼「雙罷」，要罷免立法院長韓國瑜及國民黨所有立委，雖然府院黨第一時間「切割」，並未呼應柯建銘說法；但隨著大罷免「起風」，民進黨與賴清德逐漸「不演了」。

民進黨檯面上雖然始終堅持大罷免是民間團體自主發動，但事實上，民進黨早已下令黨公職全力協助罷免連署、綠營各級民代也在全國各地積極宣傳大罷免。六月民進黨全國黨代表大會上，賴清德一番「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」，形同宣示總統帶頭大罷免，賴清德與民進黨再也無法與大罷免脫鉤。

我國選舉制度每兩年就會遇到一次大選，從過去經驗，不論藍綠，總統當選後過兩年，隨即要面對縣市長與地方民代選舉的考驗。賴清德是總統兼黨主席，在黨政運作上享有最大權力，但相對地，2026年也要面對地方選舉「期中考」，這也是民意對賴政府執政的重要考核。

然而，民進黨從自詡為罷免團體「側翼」，到全黨推動大罷免，最終連賴總統都領軍支持大罷免；賴清德「自辦」期中考，將自己的「政治考核」提前；而今大罷免、大失敗，賴清德以及民進黨遭民意「當掉」，賴清德必須概括承受。

賴清德在罷免前夕啟動「團結國家」十講，但大罷免與團結國家無疑背道而馳，罷免不只是「選輸翻桌」，更重要的是它分裂社會、製造對立，讓整個國家都受傷。罷免投票落幕，如何修復台灣分崩離析的社會與民主，不容國家領導人迴避，賴清德必須向國人清楚說明。